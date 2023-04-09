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9 апреля 2023 11:39

Террористка спряталась от осколков за Владленом Татарским: очевидица раскрыла подробности взрыва в кафе Санкт-Петербурга

Спецкор KP.RU Николай Варсегов узнал жуткие подробности теракта от героини публикаций «КП» Елены Тельных
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Елена Тельных до теракта

Елена Тельных до теракта

Сегодня утром она написала мне из больницы, сообщив, что один палец уже работает, потому мы можем переписываться. Или созвониться. Оказалось, что на момент теракта, в котором погиб Владлен Татарский, Елена Тельных находилась в двух метрах от центра взрыва. Сейчас она чувствует себя относительно хорошо. Хотя еще будет операция на руке, но самое худшее для нее позади.

Нелишне вспомнить: в 2010 году Елена Тельных обратилась в «Комсомольскую правду», рассказала, что в саянской тайге, где-то средь снежных гор, погибает от холода и от голода группа религиозных отшельников, которых некий чокнувшийся священник увел туда «спасаться». «Комсомолка» тогда организовала спасательную экспедицию. Почти месяц мы с Леной жили в монгольской юрте, продуваемой штормовыми ветрами. Отчего Тельных получила тяжелейшую простуду.

Но отшельников полуживых нашли, вывезли вертолетом - благодаря Елене, забившей вовремя «в колокола». Вкратце о той истории можно узнать вот здесь.

А ныне наша давняя знакомая стала свидетельницей уже более тяжелой трагедии.

- Лена, как ты там оказалась?

- Я приехала познакомиться с Татарским в рамках помощи бойцам от нашей организации. А так как я фотографирую, то пришла заранее, чтобы занять самое близкое место к Владлену.

- Террористку Дарью Трепову ты не знаешь?

- Конечно, нет. Она появилась позади меня и в какой-то момент спросила что-то незначительное, на что я не обратила внимания. А потом она вновь задает вопрос, говорит: «Я та самая Настя, помните те открытки?».

Елена готовится к операции

Елена готовится к операции

Владлен при этих словах так оживился. Подошел вплотную ко мне и через мою голову отвечает ей: «Настя! Настенька! Да я, конечно же, тебя помню! Твои открытки, они были замечательны!».

Далее эта «Настя-Дарья» говорит, что она, как представитель патриотического студенчества, уже где-то договорилась о публикации тех открыток. А еще она учится на скульптора. И вот они с друзьями решили сделать скульптуры героев СВО, включая военкоров. Вот, мол, мы ваш бюст сделали и решили его вам преподнести. Но мне не разрешают, говорят: это может бомба. Но можно я вам подарю?

Террористы сыграли на том, что Владлен был очень чуток к людям, которые тянулись к нему. Особенно к молодежи. И Татарский подарок принял. Я стала фотографировать и удивляться столь грубой работе. Ощущение - будто школьник какой нерадивый этакую халтуру вылепил. А Настя быстро хочет уйти от Владлена. Я хватаю ее за куртку, прошу и с Татарским, и с подарком сфотографироваться. А она мне: «Ой, я такая скромная, вся я стесняюсь…». Говорю, что стесняться нечего. И буквально силой толкаю ее к Татарскому, к статуэтке. Но она увиливает в сторону. Я уже сфотографировала ее в кресле. Владлен тем временем вертит, крутит статуэтку над головой, вроде как восторгается, чтобы девушку ободрить. А та прикрывает лицо руками, вроде бы как смущается. Она сидела метрах так в четырех от бомбы. Он статуэтку долго крутил, вертел. А я все фотографировала.

Лена в тайге саянской с экспедицией КП

Лена в тайге саянской с экспедицией КП

- Думаешь, террористка застенчивая прикрывала лицо от осколков?

- Похоже на то. Но бомбу, я полагаю, дистанционно взорвала не она, а ее сообщник.

- Как могло получиться, что террористку не задели осколки?

- Она уселась так аккурат по линии: бомба — Татарский — Трепова. Возможно сообщник выбрал момент, когда Татарский закрыл надежно своим телом Трепову от осколков. И тут злоумышленник нажал на пульт.

- Что дальше было?

- А дальше как в кино, как в замедленной съемке. За секунды до взрыва я встала и шагнула налево, выбираю ракурс. У меня перед глазами фотоаппарат, что и спасло мне зрение. Вдруг я вижу белую вспышку. Дальше я сквозь контузию слышу чей-то голос: «Все-таки это бомба». Одновременно думаю: умираю я или не умираю? Читаю на всякий случай отходную молитву. И еще в тот миг прекрасно я понимаю, что скромная Настя и есть террористка. Потом взрывная волна вырывает у меня из рук фотоаппарат, и я закрываю лицо левой рукой. Все это происходит мгновенно, но из-за контузии мое сознание воспринимает это замедленно. Та же взрывная волна меня припечатывает к стене, и я теряю сознание. Но скоро прихожу в себя. Проверяю наличие рук и ног. Все на месте, но руки у меня не послушны из-за осколков в кистях. Я устремляюсь к выходу.

- Фотоаппарат с последними кадрами перед взрывом погиб, конечно?

- Наверняка. Его останки в Следственном комитете.

***

Ныне Елена Тельных один из организаторов волонтерский группы ZOV СЕРДЦА - ПОМОЩЬ ФРОНТУ. Помогает 13 танковому полку. С ней можно связаться и поддержать добрым словом в телеграмме: @ElenaTelnych

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