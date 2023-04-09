Террористка спряталась от осколков за Владленом Татарским: очевидица раскрыла подробности взрыва в кафе Санкт-Петербурга

Елена Тельных до теракта

Сегодня утром она написала мне из больницы, сообщив, что один палец уже работает, потому мы можем переписываться. Или созвониться. Оказалось, что на момент теракта, в котором погиб Владлен Татарский, Елена Тельных находилась в двух метрах от центра взрыва. Сейчас она чувствует себя относительно хорошо. Хотя еще будет операция на руке, но самое худшее для нее позади.

Нелишне вспомнить: в 2010 году Елена Тельных обратилась в «Комсомольскую правду», рассказала, что в саянской тайге, где-то средь снежных гор, погибает от холода и от голода группа религиозных отшельников, которых некий чокнувшийся священник увел туда «спасаться». «Комсомолка» тогда организовала спасательную экспедицию. Почти месяц мы с Леной жили в монгольской юрте, продуваемой штормовыми ветрами. Отчего Тельных получила тяжелейшую простуду.

Но отшельников полуживых нашли, вывезли вертолетом - благодаря Елене, забившей вовремя «в колокола». Вкратце о той истории можно узнать вот здесь.

А ныне наша давняя знакомая стала свидетельницей уже более тяжелой трагедии.

- Лена, как ты там оказалась?

- Я приехала познакомиться с Татарским в рамках помощи бойцам от нашей организации. А так как я фотографирую, то пришла заранее, чтобы занять самое близкое место к Владлену.

- Террористку Дарью Трепову ты не знаешь?

- Конечно, нет. Она появилась позади меня и в какой-то момент спросила что-то незначительное, на что я не обратила внимания. А потом она вновь задает вопрос, говорит: «Я та самая Настя, помните те открытки?».

Елена готовится к операции

Владлен при этих словах так оживился. Подошел вплотную ко мне и через мою голову отвечает ей: «Настя! Настенька! Да я, конечно же, тебя помню! Твои открытки, они были замечательны!».

Далее эта «Настя-Дарья» говорит, что она, как представитель патриотического студенчества, уже где-то договорилась о публикации тех открыток. А еще она учится на скульптора. И вот они с друзьями решили сделать скульптуры героев СВО, включая военкоров. Вот, мол, мы ваш бюст сделали и решили его вам преподнести. Но мне не разрешают, говорят: это может бомба. Но можно я вам подарю?

Террористы сыграли на том, что Владлен был очень чуток к людям, которые тянулись к нему. Особенно к молодежи. И Татарский подарок принял. Я стала фотографировать и удивляться столь грубой работе. Ощущение - будто школьник какой нерадивый этакую халтуру вылепил. А Настя быстро хочет уйти от Владлена. Я хватаю ее за куртку, прошу и с Татарским, и с подарком сфотографироваться. А она мне: «Ой, я такая скромная, вся я стесняюсь…». Говорю, что стесняться нечего. И буквально силой толкаю ее к Татарскому, к статуэтке. Но она увиливает в сторону. Я уже сфотографировала ее в кресле. Владлен тем временем вертит, крутит статуэтку над головой, вроде как восторгается, чтобы девушку ободрить. А та прикрывает лицо руками, вроде бы как смущается. Она сидела метрах так в четырех от бомбы. Он статуэтку долго крутил, вертел. А я все фотографировала.

Лена в тайге саянской с экспедицией КП

- Думаешь, террористка застенчивая прикрывала лицо от осколков?

- Похоже на то. Но бомбу, я полагаю, дистанционно взорвала не она, а ее сообщник.

- Как могло получиться, что террористку не задели осколки?

- Она уселась так аккурат по линии: бомба — Татарский — Трепова. Возможно сообщник выбрал момент, когда Татарский закрыл надежно своим телом Трепову от осколков. И тут злоумышленник нажал на пульт.

- Что дальше было?

- А дальше как в кино, как в замедленной съемке. За секунды до взрыва я встала и шагнула налево, выбираю ракурс. У меня перед глазами фотоаппарат, что и спасло мне зрение. Вдруг я вижу белую вспышку. Дальше я сквозь контузию слышу чей-то голос: «Все-таки это бомба». Одновременно думаю: умираю я или не умираю? Читаю на всякий случай отходную молитву. И еще в тот миг прекрасно я понимаю, что скромная Настя и есть террористка. Потом взрывная волна вырывает у меня из рук фотоаппарат, и я закрываю лицо левой рукой. Все это происходит мгновенно, но из-за контузии мое сознание воспринимает это замедленно. Та же взрывная волна меня припечатывает к стене, и я теряю сознание. Но скоро прихожу в себя. Проверяю наличие рук и ног. Все на месте, но руки у меня не послушны из-за осколков в кистях. Я устремляюсь к выходу.

- Фотоаппарат с последними кадрами перед взрывом погиб, конечно?

- Наверняка. Его останки в Следственном комитете.

***

Ныне Елена Тельных один из организаторов волонтерский группы ZOV СЕРДЦА - ПОМОЩЬ ФРОНТУ. Помогает 13 танковому полку. С ней можно связаться и поддержать добрым словом в телеграмме: @ElenaTelnych

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы слышим страшные вещи»: Мария Захарова прокомментировала Радио КП реакцию прозападных блогеров на убийство Владлена Татарского (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На снарядах самой мощной пушки в мире пишут «За Владлена Татарского»: Как добровольцы бьют врага и стоят за Родину

Артиллеристы пишут на снарядах самой мощной пушки в мире «За Владлена Татарского» (подробнее)

Убитого террористкой Владлена Татарского похоронили с воинскими почестями

Ровно в полдень, как и было заявлено, в мемориальном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с военным блогером Владленом Татарским (Максимом Фоминым), убитым в результате теракта в Санкт-Петербурге 2-го апреля. (подробнее)