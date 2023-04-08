"Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой": Убитого террористкой Владлена Татарского похоронили с воинскими почестями

Убитого террористкой Владлена Татарского похоронили с воинскими почестями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно в полдень, как и было заявлено, в мемориальном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с военным блогером Владленом Татарским (Максимом Фоминым), убитым в результате теракта в Санкт-Петербурге 2-го апреля. Перед входом в зал колыхалось буквально людское море.

Зал не смог вместить всех желающих, и бОльшая часть собравшихся ожидала окончания траурного митинга на улице. А в зале один выступающий сменял другого.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня мы провожаем настоящего сына Великой России. Вся жизнь его - как яркая вспышка. Он жил нестандартно. Он был нестандартным, но он всегда говорил правду жил по правде, жил по совести. Его жизнь была яркой, была правдивой... Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию. Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. Поэтому на его примере будут учиться тысячи и тысячи молодых россиян, наших современников, - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Точка невозврата давно пройдена. Мы победим, и в том числе ради Максима. … Вслед за Максимом мы должны еще раз понять, насколько важно встать плечом к плечу за страну, за будущее нашего Отечества и наших детей и против фашистской нечисти.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов, ныне военный обозреватель и публицист, рассказал, что Максим стал целью для украинских государственных террористов, потому что он был человеком, который давал смысл. Не жителям Донбасса, живущим под войной и обстрелами украинской армии 8 лет еще до начала СВО, а тем российским ребятам, которые в составе российской армии пришли на защиту Донбасса. Выступало и много других людей, священники, общественники, коллеги Татарского, просто парни, которые были знакомы с ним уже по окопам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У гроба был выставлен почетный караул, на подушечках пред ним разложили награды, в том числе и орден Мужества, которым Владимир Путина наградил Максима посмертно. Безопасность на входе обеспечивали не только с помощью рамок-металлодетекторов, но и при помощи привлеченных кинологов с их питомцами.

Спустя час, несмотря на то, что желающие сказать хотя бы пару слов не иссякали, распорядитель мероприятия сказал, что с сожалением просто обязан перейти непосредственно к церемонии прощания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И полился людской поток. Под песню друга Максима Акима Апачева. Это были даже не сотни, а тысячи людей. Они шли и шли, мужчины, юноши, женщины, девушки. Мужчин, кстати. было раз в десять больше, чем женщин. Бородатые и безбородые, высокие и не очень, пожилые и молодые, спортивные и полные – все они двигались нескончаемым потоком, разбиваясь пред постаментом с гробом на два ручейка, которые огибали его с двух сторон. Кто крестился, кто касался гроба рукой, отдавая Татарскому дань уважения. В самом конце процессии все чаще стали проходить люди в камуфляже. Целых 35 минут шла эта процессия мимо гроба Максима. И только после этого прекратилась.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И все, кто смог, пошли к тому участку, на котором похоронили погибшего военблогера. С воинскими почестями, оркестром, троекратным салютом и прохождением почетного караула. И, хотя до могилы добрались далеко не все, людей все равно было настолько много, что когда каждый бросил в нее горсть земли, гроб уже не было видно.

Земля пухом, Максим! Спи спокойно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто отправил террористку убивать Владлена Татарского: Бежавший на Украину экстремист вербует диверсантов из оппозиционеров

Террористку, убившую Владлена Татарского, завербовал сбежавший на Украину экстремист-оппозиционер (подробнее)

Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно

Президент России подписал соответствующий указ 3 апреля 2023 года (подробнее)