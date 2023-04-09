Откровения пленных бойцов ВСУ: Киев приносит в жертву необученных солдат, пытаясь выиграть время для контрнаступления

Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, как проходили обучение в Британии.
Фото: Александр КОЦ
- Как звать? – спрашиваю у чумазого украинского мотострелка, который, кажется, еще не успел до конца осознать, что чудом остался жив.
- Юрий Гагарин, 1981 года рождения.
- Серьезно?
Десантники, взявшие тезку первого советского космонавта в плен, подтверждают – это его настоящее имя по военному билету. Да и родился он в Воронежской области, отец – русский, мать – украинка. Спустя год семья переехала под Киев, в Бровары. Пока был жив отец, связи с родственниками в России еще поддерживали, но после его смерти, как отрезало.
Школа, ПТУ, «срочка», работа на производстве рыбного филе, мобилизация 18 марта прошлого года, подготовка в Чернигове, затем переезды в охране штаба по разным областям, пока нелегкая не закинула в леса под Кременной. Его последние часы на опорном пункте беспристрастно зафиксированы на камеру наших разведчиков. К съемкам боевых действий с квадрокоптера за год мы успели привыкнуть, но штурмовики 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иваново смогли удивить. Смотрю на монитор – как спецэффекты боевика.
Фото: Александр КОЦ
Сначала коптер на высоте человеческого роста летает буквально по лесу, мастерски обходя деревья и осматривая опорный пункт противника. Подлетает к блиндажам, зумом заглядывает внутрь, ищет движение. Затем по позициям наносят удары – сначала танками разматывают окоп, из него выбегают три тела и запрыгивают в замаскированное укрытие. В дело вступает наша штурмовая группа, забрасывая его гранатами. И вот первый вэсэушник осторожно вылезает на белый свет с поднятыми руками. За ним – еще один. Видимо, идет на крики наших ребят…
- Слышу – кричат: «Сдавайтесь!» «Сдаемся!», — отвечаю. Вышли, руки подняли, — рассказывает Юрий.
- Офицеров с вами не было?
- Нет, нас трое было, — говорит еще один пленный – киевлянин Богдан Заболотный, стрелок отдельного пулеметного взвода 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
В мирной жизни работал на почте, потом – газонокосильщиком. Мобилизован, воевал в Бахмуте. Правда, уверяет, что больше прятался по укрытиям и почти не стрелял в сторону наших. Но это обычная история для пленных, кому охота рассказывать о своих «боевых подвигах». Себе дороже.
- 7-го числа вышли на позиции ночью. Сказали сидеть. Оборонять, держать позиции. Ваши нас просто зафигачили и все. Мы сразу не поняли, что произошло.
- Как вообще морально-психологическое состояние личного состава?
- Наверное, такое же самое, как и у меня. Никакое.
- Вас что, командиры не настраивают на борьбу?
- Да там такое отношение… Просто посадили с автоматами против танков, против артиллерии. Сиди, держи. Складывается такое впечатление, что выживешь ты эти три дня – хорошо. Завалят – так завалят.
Фото: Александр КОЦ
- Три дня – это у вас ротация?
- Да, но у нас по-разному люди сидят. В Бахмуте сутки через сутки меняли. При мобилизационном «безлимите» Украина может себе это позволить.
- А штатная бронетехника есть? На чем вы перемещаетесь?
- На своих личных автомобилях. Мы ездим отдельно.
- Что значит личные автомобили?
- То, что купил каждый сам себе с зарплаты.
Тут Богдан скорее всего лукавит. То, что отжали у местного населения. Старенькие «Жигули» да «Москвичи». На освобожденных территориях мирные часто жалуются на беспредел со стороны ВСУ. Для украинских захистников (защитников по укр.) все жители Донбасса – «колорады» да «сепары». А значит можно без всяких угрызений совести «экспроприировать» то, что тебе понравилось.
К слову, среди пленных редко попадаются жители Западной Украины. Такое ощущение, что на передовую специально бросают выходцев из центральных и восточных регионов. Третий пленный, который сдался без боя – из Днепропетровска. Александру Моцуху повезло – к конфликту он готовился за границей. Правда от забугорного обучения номер пулеметного расчета, который даже срочную службу не проходил, не в восторге. Его призвали в сентябре прошлого года. Трехнедельный курс молодого бойца на Украине, а затем – стажировка в Британии.
- Мне кажется, это тупо отмывание денег, — говорит он.
- Почему?
- Потому что, то же самое можно было и здесь, на Украине, пройти спокойно.
До границы с Польшей рекрутов довезли на автобусе, там пересадили в другой транспорт – и на аэродром. На обычном пассажирском самолете прилетели в Великобританию, приземлились ночью, снова в автобус и в учебный центр.
Фото: Александр КОЦ
- Как проходило обучение?
- Так же, как и здесь. Упал, покопал, все то же самое, что и у нас.
- Инструкторы британские?
- Нет, канадские.
- Вас учили обращаться с западными вооружением и военной техникой?
- Нет. Мы проходили свое – АК-47.
- В Британии учили обращаться с автоматами Калашникова?
- Да.
- Сколько длились курсы?
- По-моему, три с половиной недели.
- Какой был распорядок дня?
- В шесть часов встали, зарядка, душ, завтрак, потом пошли заниматься, либо по классам, либо посмотрели лекцию. Потом обед. Затем опять занятия. Ужин в шесть или в семь вечера. Потом идем отдыхать и отбой в девять вечера
- Что за занятия по классам?
- Разделили на группы. Нас 10 человек, допустим, у нас один инструктор. На эти 3-4 дня – устройство автомата Калашникова. Следующие 3-4 дня - как нужно одеваться, в какую погоду и время года. Дальше - стрельбы на разные дистанции. Сходим в лес, они там где-то что-то заминируют, а мы должны найти ловушки.
- То есть, инженерная подготовка была?
- Это не инженерная подготовка, это просто знания на всякий случай.
- С вами занимались картографией?
- Нет. Такого не было.
- Что было по окончании курсов?
- Вообще-то мы должны были проходить еще доподготовку у нас, кто на какую должность будет идти. Но что-то поменялось, и нас всех разбросали по подразделениям.
Фото: Александр КОЦ
Даже с учетом того, что Моцух может что-то недоговаривать, такое обучение выглядит, мягко говоря, нелепо. Канадские инструкторы в Великобритании учат украинцев собирать-разбирать русский автомат Калашникова. При том, что сама Украина за год ведения боевых действий в самом масштабном конфликте со времен Второй Мировой войны получила такой колоссальный опыт, что вполне может обучать хоть канадцев, хоть англичан, хоть поляков.
Впрочем, в последнее время на Сватовском рубеже очень заметно, что на передовые рубежи Киев бросает слабо обученную пехоту. В то время, как в тылу идет формирование профессиональных ударных корпусов, которые будут брошены в бой на западной технике в ходе разрекламированного грядущего контрнаступления. А гагарины и моцухи – это разменная монета, жертвуя которой украинское командование выторговывает время на подготовку штурмовых бригад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Лучше я буду хищником, чем жертвой»: отставной десантник бросил богатую жизнь в Европе и создал в ЛНР супер-отряд добровольцев
Жизнь командира штурмового отряда «Шторм» Ивановской десантной дивизии – готовый сценарий для сериала. О том, как человек всю жизнь хотел служить Родине, но обстоятельства сложились так, что своего часа капитан ВДВ ждал 20 лет. (подробнее)
На снарядах самой мощной пушки в мире пишут «За Владлена Татарского»: Как добровольцы бьют врага и стоят за Родину
Артиллеристы пишут на снарядах самой мощной пушки в мире «За Владлена Татарского» (подробнее)