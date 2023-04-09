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9 апреля 2023 17:40

Откровения пленных бойцов ВСУ: Киев приносит в жертву необученных солдат, пытаясь выиграть время для контрнаступления

Сдавшиеся военные ВСУ рассказали военкору KP.RU Александру Коцу, как проходили обучение на туманном Альбионе
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, как проходили обучение в Британии.

Сдавшиеся военные ВСУ рассказали, как проходили обучение в Британии.

Фото: Александр КОЦ

«СДАЕМСЯ!»

- Как звать? – спрашиваю у чумазого украинского мотострелка, который, кажется, еще не успел до конца осознать, что чудом остался жив.

- Юрий Гагарин, 1981 года рождения.

- Серьезно?

Десантники, взявшие тезку первого советского космонавта в плен, подтверждают – это его настоящее имя по военному билету. Да и родился он в Воронежской области, отец – русский, мать – украинка. Спустя год семья переехала под Киев, в Бровары. Пока был жив отец, связи с родственниками в России еще поддерживали, но после его смерти, как отрезало.

Школа, ПТУ, «срочка», работа на производстве рыбного филе, мобилизация 18 марта прошлого года, подготовка в Чернигове, затем переезды в охране штаба по разным областям, пока нелегкая не закинула в леса под Кременной. Его последние часы на опорном пункте беспристрастно зафиксированы на камеру наших разведчиков. К съемкам боевых действий с квадрокоптера за год мы успели привыкнуть, но штурмовики 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Иваново смогли удивить. Смотрю на монитор – как спецэффекты боевика.

Фото: Александр КОЦ

Сначала коптер на высоте человеческого роста летает буквально по лесу, мастерски обходя деревья и осматривая опорный пункт противника. Подлетает к блиндажам, зумом заглядывает внутрь, ищет движение. Затем по позициям наносят удары – сначала танками разматывают окоп, из него выбегают три тела и запрыгивают в замаскированное укрытие. В дело вступает наша штурмовая группа, забрасывая его гранатами. И вот первый вэсэушник осторожно вылезает на белый свет с поднятыми руками. За ним – еще один. Видимо, идет на крики наших ребят…

- Слышу – кричат: «Сдавайтесь!» «Сдаемся!», — отвечаю. Вышли, руки подняли, — рассказывает Юрий.

С АВТОМАТАМИ ПРОТИВ ТАНКОВ

- Офицеров с вами не было?

- Нет, нас трое было, — говорит еще один пленный – киевлянин Богдан Заболотный, стрелок отдельного пулеметного взвода 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

В мирной жизни работал на почте, потом – газонокосильщиком. Мобилизован, воевал в Бахмуте. Правда, уверяет, что больше прятался по укрытиям и почти не стрелял в сторону наших. Но это обычная история для пленных, кому охота рассказывать о своих «боевых подвигах». Себе дороже.

- 7-го числа вышли на позиции ночью. Сказали сидеть. Оборонять, держать позиции. Ваши нас просто зафигачили и все. Мы сразу не поняли, что произошло.

- Как вообще морально-психологическое состояние личного состава?

- Наверное, такое же самое, как и у меня. Никакое.

- Вас что, командиры не настраивают на борьбу?

- Да там такое отношение… Просто посадили с автоматами против танков, против артиллерии. Сиди, держи. Складывается такое впечатление, что выживешь ты эти три дня – хорошо. Завалят – так завалят.

Фото: Александр КОЦ

- Три дня – это у вас ротация?

- Да, но у нас по-разному люди сидят. В Бахмуте сутки через сутки меняли. При мобилизационном «безлимите» Украина может себе это позволить.

- А штатная бронетехника есть? На чем вы перемещаетесь?

- На своих личных автомобилях. Мы ездим отдельно.

- Что значит личные автомобили?

- То, что купил каждый сам себе с зарплаты.

Тут Богдан скорее всего лукавит. То, что отжали у местного населения. Старенькие «Жигули» да «Москвичи». На освобожденных территориях мирные часто жалуются на беспредел со стороны ВСУ. Для украинских захистников (защитников по укр.) все жители Донбасса – «колорады» да «сепары». А значит можно без всяких угрызений совести «экспроприировать» то, что тебе понравилось.

ПОДГОТОВКА «ПО-АНГЛИЙСКИ»

К слову, среди пленных редко попадаются жители Западной Украины. Такое ощущение, что на передовую специально бросают выходцев из центральных и восточных регионов. Третий пленный, который сдался без боя – из Днепропетровска. Александру Моцуху повезло – к конфликту он готовился за границей. Правда от забугорного обучения номер пулеметного расчета, который даже срочную службу не проходил, не в восторге. Его призвали в сентябре прошлого года. Трехнедельный курс молодого бойца на Украине, а затем – стажировка в Британии.

- Мне кажется, это тупо отмывание денег, — говорит он.

- Почему?

- Потому что, то же самое можно было и здесь, на Украине, пройти спокойно.

До границы с Польшей рекрутов довезли на автобусе, там пересадили в другой транспорт – и на аэродром. На обычном пассажирском самолете прилетели в Великобританию, приземлились ночью, снова в автобус и в учебный центр.

Фото: Александр КОЦ

- Как проходило обучение?

- Так же, как и здесь. Упал, покопал, все то же самое, что и у нас.

- Инструкторы британские?

- Нет, канадские.

- Вас учили обращаться с западными вооружением и военной техникой?

- Нет. Мы проходили свое – АК-47.

- В Британии учили обращаться с автоматами Калашникова?

- Да.

- Сколько длились курсы?

- По-моему, три с половиной недели.

- Какой был распорядок дня?

- В шесть часов встали, зарядка, душ, завтрак, потом пошли заниматься, либо по классам, либо посмотрели лекцию. Потом обед. Затем опять занятия. Ужин в шесть или в семь вечера. Потом идем отдыхать и отбой в девять вечера

- Что за занятия по классам?

- Разделили на группы. Нас 10 человек, допустим, у нас один инструктор. На эти 3-4 дня – устройство автомата Калашникова. Следующие 3-4 дня - как нужно одеваться, в какую погоду и время года. Дальше - стрельбы на разные дистанции. Сходим в лес, они там где-то что-то заминируют, а мы должны найти ловушки.

- То есть, инженерная подготовка была?

- Это не инженерная подготовка, это просто знания на всякий случай.

- С вами занимались картографией?

- Нет. Такого не было.

- Что было по окончании курсов?

- Вообще-то мы должны были проходить еще доподготовку у нас, кто на какую должность будет идти. Но что-то поменялось, и нас всех разбросали по подразделениям.

Фото: Александр КОЦ

ОТ АВТОРА

Даже с учетом того, что Моцух может что-то недоговаривать, такое обучение выглядит, мягко говоря, нелепо. Канадские инструкторы в Великобритании учат украинцев собирать-разбирать русский автомат Калашникова. При том, что сама Украина за год ведения боевых действий в самом масштабном конфликте со времен Второй Мировой войны получила такой колоссальный опыт, что вполне может обучать хоть канадцев, хоть англичан, хоть поляков.

Впрочем, в последнее время на Сватовском рубеже очень заметно, что на передовые рубежи Киев бросает слабо обученную пехоту. В то время, как в тылу идет формирование профессиональных ударных корпусов, которые будут брошены в бой на западной технике в ходе разрекламированного грядущего контрнаступления. А гагарины и моцухи – это разменная монета, жертвуя которой украинское командование выторговывает время на подготовку штурмовых бригад.

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