В России планируют заново выпускать «Волгу» и «Победу»: возможно ли возродить легендарные советские автомобили

У легендарных советских автомобилей есть шанс вернуться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Член наблюдательного совета Porsche австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф в начале года тайно написал письмо президенту Путину – об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. Темой письма стало предложение восстановить российский автопром, причем Зигфрид Вольф считает, что для этого можно объединить мощности группы ГАЗ и компании Volkswagen, которая официально ушла из России (принципиальные договоренности с топ-менеджментом немецкого концерна у Вольфа якобы есть). Напомним, что в России Volkswagen собирал машины на двух заводах: на собственной площадке в Калуге и на площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Идея австрийского бизнесмена состоит в том, что в дизайне возрожденных «Победы» и «Волги» нужно использовать «характерные черты» советских автомобилей. По мнению господина Вольфа, все это заложит основу развития независимой автомобильной промышленности Российской Федерации.

При этом бизнесмен готов засучить рукава и заняться проектом самостоятельно. Для этого он просит у российской власти кредит в 60 млрд рублей.

В Volkswagen сразу заявили, что о письме господина Вольфа ничего не слышали. Да и вряд ли там пойдут на какие-то договорённости с Россией в нынешней геополитической ситуации. Насколько реалистично предложение бизнесмена? (Если, конечно, мы говорим о создании серьезного производства, а не о переклеивании логотипа «Волга» на уже готовый китайский автомобиль, как это произошло с «Москвичом».) Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» мы поговорили с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцеэром.

- В одну рек два раза не войти – это раз, - считает автоэксперт. - Второе – на те деньги, которые озвучил Зигфрид Вольф, мне с трудом представляется, как можно построить платформу нового автомобиля. Мы можем локализовать производство здесь в небольшом объеме кузовных деталей, пластиковых, сидений и прочего. Но где взять коробку? Где взять двигатель? Где взять АБС и так далее? Все это надо произвести. А это фактически разработка автомобиля с нуля. И озвученных денег бесспорно не хватит. Это или какой-то фейк, или попытка представителя «Фольсвагена» потянуть время и, возможно, что-то от этого выиграть.

В «реинкарнацию» дизайна советских авто Ян Хайцеэр тоже не верит:

- Можно бесконечно сожалеть о потерянной «Волге», но нужно производить, в первую очередь, современные автомобили. Нет смысла облицовывать их в кузовные детали из прошлой жизни и предполагать, что потребители будут приобретать машины под влиянием ностальгии. А поднять индустрию и создать завод фактически на ровном месте сложно. У нас нет самого главного – нет ни двигателя, ни коробки передач. Мы еще пока ручную 5-ступенчатую хорошую коробку не создали, а сегодня на самом деле требуется уже автомат и хотя бы 1,5-литровый, а может быть 2-литровый двигатель. И с этим возникают сложности. Поэтому будем пока жить с теми заводами, которые у нас есть, будем локализовывать производство китайских автомобилей. Будем идти по пути наименьшего сопротивления, просто насыщая рынок всевозможными автомобилями, которые нужны людям.

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