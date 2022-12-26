"К России придут договариваться": Астролог Тамара Глоба назвала точно, когда в мире начнутся переговоры

Тамара Глоба предсказала хорошие перспективы всем, кто будет инвестировать в экономику России. Фото: социальные сети

Накануне нового года любители гороскопов сверяют предсказания разных астрологов, пытаясь понять каким станет 2023 год. Известный астролог Тамара Глоба сначала составила гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год, а потом еще и дала общие характеристики нового года – на YouTube на канале «Стрелец-молодец».

Тамара Глоба называет 2023 годом непростым, но интересным, годом возможностей. Выделили интересные моменты прогноза.

Политика

- Март даст нашей стране довольно сильных союзников, дипломатические союзы. Конец лета и начало осени даст возможности по мирному урегулированию.

- В конце 2023 года пойдет поток возможностей переговоров: когда к нам придут договариваться. Не мы будем искать возможностей переговоров, а к нам придут договариваться. Чтобы найти с нами союз. Когда со второй половины года мир увидит, что мы выходим на позицию силы, тогда пойдет процесс переговоров.

Экономика

- Рекомендуется основывать новые компании, инвестировать в недвижимость в России – все это обернется выгодой. С упором на современность, на взгляд вперед.

- Во второй половине 2023 года – новый спад доллара. В 2025 - 2026 году обвал евро и доллара.

- О возвращении иностранного бизнеса в Россию. Несмотря на трудности, которые будут и у нас, и у других стран: попытки приехать сюда, восстановить то, что потеряно в плане финансов – в этом плане будет очень большой интерес к России, и он разовьется в последующие годы.

Семья, личные возможности

- Год Марса дает необходимость активной жизни, борьбы за себя. Одни люди выходят на состояние агрессии, а другие - на новый уровень жизни, которого им нужно добиться.

- Этот год интересен новыми возможностями. Люди будут активно стремиться создать семью, завести детей.

- Год интересный, но в это же время трудный, а для кого-то и очень счастливый, потому что он приносит перспективы. Приходят новые возможности. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим.

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