Нас ждет очень странный Новый год: Петарды никому не нужны, а икра почти не дорожает

Из привычных новогодних продуктов радует лишь икра. Средние цены на разные виды деликатеса выросли за год лишь на 5% Фото: Shutterstock

БЕЗ КОТА ЖИЗНЬ НЕ ТА

Черный Тигр, давай, до свидания! Слишком уж свиреп оказался символ 2022 года. Пришла пора уступить место кому-нибудь более мягкому и пушистому. Если верить восточному календарю, то 2023-й станет годом Черного Водяного Кролика. Впрочем, согласны с этим не все астрологи - как считают многие эксперты по звездам (не из нашего отдела светской хроники, а те, что с телескопом и астролябией), нас ждет год Кота. Выбирай, как говорится, на вкус.

И россияне выбрали. Аналитики Wildberries решили посчитать, кого из этих двух пушных зверей предпочитают покупатели? Результат оказался предсказуем (это вам не финал Чемпионата мира по футболу): с 1 по 14 декабря сувениров с изображением кота россияне купили в 2,3 раза больше, чем продукции с кроликами. Оно и понятно, котиков в России любят. Порой больше, чем людей.

Всего же за первые две недели декабря товаров с изображениями котов и кроликов продали на 151% больше, чем продукции с тиграми годом ранее.

Усатые-полосатые рулят в Центральной России, Сибири и на юге, но на Дальнем Востоке предпочитают ушастых-пушистых. Товары с изображением кроликов в Магадане, Чукотке и Якутии составили 75-80% от всего оборота праздничной продукции.

ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?

Удивительно, но факт: с ноября по начало декабря продажи искусственных елочек на «Авито» выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Такое впечатление, что 2022 год каждый пятый из россиян встречали без главного символа праздника. Или же многие живут по принципу: новый год – новая елка? Как бы то ни было, но число покупок живых елей тоже увеличилось - на 17%.

Многие выбирают ели в горшках - это более экологичная альтернатива срубленным деревьям и синтетическим вариантам. Такая ель будет радовать не только все праздничные дни, но и после 1 мая - саженец можно посадить на своем участке или во дворе. И все же искусственные пока лидируют по доле продаж – россияне покупают их почти в 8,5 раз чаще, чем живые елки.

Продажи искусственных елочек выросли по сравнению с прошлым годом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В предпраздничный период приобрести искусственную елку россияне могут в среднем за 2 600 рублей, а живую - за 1 360 рублей, - поясняют специалисты «Авито.Товары». Выходит, искусственная елочка окупается за два года.

ИГРУШЕЧНАЯ НОСТАЛЬГИЯ

В конце года душа всегда просит праздника, а в конце 2022 года - особенно. Видимо, поэтому елочные игрушки сейчас пользуются особым спросом. По данным «Авито», в этом году их покупали на 68% чаще, чем в прошлом. В среднем россияне выгладывают за игрушки по 1,5 тысячи рублей. Но экономическая ситуация и здесь наложила свой отпечаток: на 8% вырос спрос на мишуру – самое дешевое из новогодних украшений. Приобрести ее можно по цене от 50 рублей.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом подскочили продажи рождественских венков (+ 82%), а также украшений в виде снежинок (+ 140%). Кстати, в этом году популярны экологичные и немного старомодные снежинки - не бумажные, а вязаные.

Елочные игрушки сейчас пользуются особым спросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕ СТРЕЛЯЙ!

У компаний, торгующих петардами и фейерверками, есть многолетняя традиция, продиктованная самой экономикой. Они покупают пиротехнику у производителей (в основном в Китае) весной, потому что в этот период самый низкий спрос и самые выгодные цены. Полгода держат на складах и потом всю зиму распродают.

Но весной 2022 года, как мы помним, котировки российской валюты резко рухнули. Доллар доходил до 120 рублей, евро – до 135, юань – до 19 (сегодня китайская валюта стоит около 10 рублей). Российским бизнесменам пришлось закупать фейерверки да петарды по завышенному курсу. Поэтому сейчас цены минимум на 15-20 процентов выше, чем год назад. Неудивительно, что спрос на салюты, фейерверки и прочие петарды схлопнулся: падение продаж разной пиротехники по сравнению с прошлым годом составило до 43% (данные Price.ru). Так что наступающие праздники пройдут куда тише и спокойнее прежних. Мурка с Шариком скажут вам «спасибо».

Впрочем, к менее шумным новогодним развлечениям интерес немного вырос: бенгальские огни и конфетти стали покупать на 6% чаще.

ВЕЧЕРИНКИ С ДРУЗЬЯМИ ВМЕСТО КОРПОРАТИВОВ

С одной стороны, год был экономически и морально тяжелым. Поэтому избытка праздничного настроения как-то не наблюдается. С другой стороны, перманентное «не время для веселья» за два ковидных и один спецоперационный год как-то поднадоели. Наступит оно при нашей жизни, это время? Нам это неведомо, но рынок новогодних развлечений явно меняется.

- Большинство компаний, которые отмечали праздник классически – корпоративами, отказываются от их проведения, - рассказывает Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга Российского Экономического Университета им. Плеханова. - Однако люди, устав от всех сложностей этого года, тщательнее планируют новогодние развлечения в кругу друзей или семьи. Проще говоря, популярнее становятся частные вечеринки.

Средняя стоимость заказа Дедов Морозов и Снегурочек выросла Фото: Олег УКЛАДОВ

Опрос KP.RU подтверждает слова эксперта: 80% российских компаний не будут устраивать корпоративов и фуршетов в нынешнем году. При этом, по словам Николая Перепелкина, серьезного падения спроса и предложения на рынке организации мероприятий нет. Одна из причин - в том, что новогодние мероприятия в этот раз многие компании будут проводить в новом формате. Отныне это больше похоже не на гулянку, а на тимбилдинг - мероприятия на укрепление командного духа. Популярны и всякого рода мастер-классы.

Классических Дедов Морозов со Снегурочками тоже никто не отменял. По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», средняя стоимость заказа Дедов Морозов и Снегурочек выросла до 6753 рублей против 5040 в 2021 году. Цены растут из-за высокого спроса – в прошлом году, если кто-то об этом еще помнит, условия диктовал ковид.

Артистов на корпоративы тоже приглашают, в том числе звезд первой величины с их миллионными гонорарами. Но уже не так часто, как раньше.

- Раньше перед Новым годом вспоминали и приглашали уже подзабытых публикой звезд. Например, тех, что были на волне популярности в 1990-е и начале 2000-х. Их выступления стоили не так дорого, - продолжает Николай Перепелкин. - Но сейчас и на них спрос упал. Это связано и с отменой широких корпоративов, и с тем, что компании стараются экономить.

ПРИЯТНОГО, ЧТО ЛИ

Икорно-конфетная инфляция

В продуктовых магазинах картина привычная – перед Новым годом цены на еду выросли. Некоторые товары особенно «отличились».

- На третьей неделе декабря средние цены на шампанское и игристые вина выше прошлогодних на 17%. Конфеты в коробках и подарочные наборы подорожали по сравнению с прошлым декабрем на 27%, а шоколадные конфеты на развес - на 20%, - констатирует старший аналитик ИТ-компании «Эвотор» Николай Новиков.

Мандарины чуть отстают, но тоже не радуют. По данным «Эвотора», средняя цена за кило - 181 рубль, что на 10% больше, чем в прошлом году (подробнее см. «Цитрусовая статистика»).

Из привычных новогодних продуктов радует лишь икра. Средние цены на разные виды деликатеса выросли за год лишь на 5%. Но напомним, что икра била нас наповал в прошлом году, подорожав на 30%. Так что радоваться такому «скромному» росту цен не будем. Но баночку прикупим - чем ближе 31-е, тем выше цены.

КОНКРЕТНО

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ЦИТРУСОВАЯ СТАТИСТИКА

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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