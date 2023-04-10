Распечатай и повесь на видном месте: Опубликован чек-лист здорового человека

Выполнил пункт ЗОЖа - поставил галочку с чувством исполненного долга перед собой
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Ведете ли вы здоровый образ жизни? Правильный ответ: смотря что под этим понимать. То есть в целом-то мы себе представляем, что такое ЗОЖ. Но в конкретике порой заблуждаемся. Между тем в здравоохранении есть официальный показатель под названием «Высокая приверженность здоровому образу жизни». На сегодня он включает четыре основных условия. Человек может гордо называть себя «отличником ЗОЖ», если соблюдает их все:
- не курит,
- употребляет не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно,
- уделяет физнагрузкам не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности (обычная ходьба) либо 75 минут высокоинтенсивным нагрузкам (бег, занятия на тренажерах, плавание быстрым стилем и т.п.),
- употребляет не более 5 г соли в сутки, включая соль в блюдах, съедаемых за день.
Если вы не курите, и при этом не соблюдаете всего один из трех оставшихся пунктов (скажем, не добираете норму овощей-фруктов либо перебарщиваете с солью), то ведете «удовлетворительный здоровый образ жизни». Так это называется по-научному.
По последним данным Росстата (за 2022 год) 62% женщин и 40% мужчин в России придерживаются именно «удовлетворительного» уровня ЗОЖа. А вот «идеальным» показателем могут похвастаться всего 5,4% мужчин и 8,5% женщин. Это в среднем по стране, в отдельных регионах показатели могут быть выше или ниже. В Москве, например, Росстат насчитал все признаки ЗОЖа лишь у 4% представителей мужского пола и у 5,9% женского.
Пользу ЗОЖа не отрицает никто, но как себя заставить? Вернее, как сейчас модно говорить, замотивировать. Ведь желательно, чтобы ЗОЖ был не насилием над собой (так вы долго не продержитесь), а вошел в привычку. А еще лучше - стал доставлять удовольствие. В помощь желающим встать на рельсы новой жизни Минздрав России составил чек-лист здорового человека. Эти простые шаги помогут укрепить здоровье и многократно снизить угрозу тяжелых заболеваний, обнадеживают эксперты. И психологически такой подход обычно хорошо срабатывает. Выполнил пункт ЗОЖа - поставил галочку с чувством исполненного долга перед собой. Вот какой я молодец! Если же какие-то окошки остались пустыми - значит, нужно поработать над их заполнением. Подумать, что изменить в своей жизни, чтобы еще больше приблизиться к идеальному ЗОЖу.
Чек-лист Минздрава
Вот, какие рекомендации дают врачи в разъяснение и дополнение чек-листа Минздрава.
1. Чтобы выполнить ежедневную норму по употреблению овощей и фруктов, добавляйте их во все приемы пищи. Скажем, на завтрак - овощи к омлету. Или ягоды к каше (можно размороженные). На перекус съедайте яблоко или грушу.
2. Официальной нормы по количеству воды в сутки для человека сегодня не существует. Все зависит от времени года, температуры, физнагрузок и т.д. Часть врачей рекомендует определять индивидуальную потребность из расчета от 30 до 50 миллилитров на килограмм своего веса. Это около 2,5 литров при весе в 70 кг. При этом для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек количество воды может ограничиваться - нужно обязательно консультироваться с врачом. В целом же специалисты советуют: пробуйте подобрать свой собственный питьевой режим. То есть такой, когда чувствуете себя комфортно и не приходится бегать в туалет каждые полчаса.
3. Гулять на свежем воздухе рекомендуется минимум 30-40 минут в день. 10 тысяч шагов в сутки (включая ходьбу в помещениях, по лестницам и т. д.), конечно, отлично, но и 5-8 тысяч тоже серьезно сказываются на здоровье, добавляют врачи. Польза уже будет ощутимая.
4. Измеряя артериальное давление, имейте в виду, как оценивать его показатели - такие критерии содержатся в рекомендациях Российского кардиологического общества:
- Оптимальное давление: систолическое (верхнее) менее 120 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) менее 80 мм рт. ст.
- Нормальное давление: 120–129 мм рт. ст. (верхнее), 80–84 мм рт. ст. (нижнее).
- Высокое нормальное давление: 130–139 мм рт. ст. (верхнее), 85–89 мм рт. (нижнее).
Как поясняют кардиологи, нужно стремиться к оптимальному давлению. При «высоком нормальном» - регулярно следить за показателями, менять образ жизни. Если верхнее давление превышает 139 мм рт. ст. и (или) нижнее превышает 89 мм рт. ст., нужно обязательно обращаться к врачу.
5. Не игнорируйте диспансеризацию. Сейчас в нее входят важные обследования, за которые в коммерческих клиниках приходится выкладывать немалые деньги. В том числе - онкоскрининги, которые позволяют исключить самые распространенные виды рака. Напомним, чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС. Если хотите записаться через мобильное приложение или портал Госуслуг, выбираем графу «запись к врачу». А в открывшемся меню - «пройти диспансеризацию/профилактический медицинский осмотр».
Кроме всего перечисленного для здоровья очень важно снижать уровень стресса, добавляют врачи. Это улучшает самочувствие и доказанно продлевает жизнь.
— Существуют простые способы, которые помогут справиться со стрессом самостоятельно. К ним относятся занятия физической активностью, прогулки на природе и достаточная продолжительность сна, — рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
А что с алкоголем?
Тут единого мнения у экспертов нет. Российский Минздрав настаивает на полном отказе от спиртного и призывает следовать лозунгу «Ноль - лучший градус для жизни!». В то же время средиземноморская диета, которая признана сегодня лучшей для продления жизни (причем, независимо от места проживания), включает красное сухое вино - не более одного бокала в день при отсутствии противопоказаний.
Если человек соблюдает все правила здорового образа жизни, то, по научным данным, может прожить в среднем около 85-90 лет, рассказал KP.RU один из ведущих российских ученых-геронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. Важный нюанс: с большой вероятностью это будет именно здоровая, полноценная жизнь, а не тяжелое существование с букетом болезней. Более 90 лет (максимум на сегодня - 122 года) живут люди, вытянувшие счастливый билет в генетической лотерее. То есть, как правило, представители семей потомственных долгожителей.