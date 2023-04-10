Чтобы накопить на такую роскошь, вам придется работать 120 лет: на продажу выставлена квартира Максима Горького

Фото: litfund.ru

Буревестник революции знал вкус жизни, поэтому жил красиво: в элитном доме в стиле модерн на Кронверкском проспекте, 23. Это в Петербурге. Писатель снимал по этому адресу жилье с 1914 по 1921 год - до эмиграции. С удивительной легкостью перемещался с этажа на этаж доходного дома Евгении Барсовой (она была дочкой промышленника Печаткина).

И тогда, и сейчас - это элитный район, исторический центр Петербурга. Неподалеку - особняк царской фаворитки - балерины Матильды Кшесинской. Рядом с ней жил влюбленный в неё барон Василий Брант. В общем, центр светской жизни.

Фото: litfund.ru

В гости к Горькому постоянно захаживали знаменитости. Он писал жене: «Везде, где я и Шаляпин являлись, мы оба становились сейчас же предметом упорного рассматривания и ощупывания». Бывали в гостях не только Шаляпин, а еще: Ленин, Луначарский, Дзержинский, Каменев, Зиновьев… Приходили писатели: Куприн, Бунин, Пильняк, Чуковский, Замятин, Лариса Рейснер, Блок, Маяковский... И даже знаменитый английский фантаст Герберт Уэллс однажды гостил на Кронверкском. Было шумно, весело, ели, пили, играли в лото и карты и даже, как говорят, почитывали фривольные романы XVIII века.

Фото: litfund.ru

Эта квартира с историей, расположенная на 6-м этаже (площадью в 211,9 м2, а если с мансардой - до 323 м2м), теперь выставлена на продажу. Стартовая цена - 75 000 000 рублей (получается, что средний россиянин со средней по стране зарплатой в 53 тысячи рублей, чтобы заработать на такую роскошь, должен впахивать всего около 120 лет). В квартире – большая гостиная (60 м2) с каминным залом, три спальни, три санузла, две прихожие, есть не только парадный, но и «черный» вход с отдельным лифтом. Два балкона, на которые выходил пролетарский писатель посмотреть на Александровский парк и на Петропавловскую крепость.

Фото: litfund.ru

- Горький сперва снимал квартиру № 10 на 6-м этаже, а через год объединил её с апартаментами напротив под № 9. Вот эта объединенная большая квартира и выставлена на продажу, - пояснил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Кстати, писатель потом переехал на 4-й в еще большую квартиру.

- Это было дорого в то время снимать такое жилье в элитном доме?

- Дорого, но «буревестник революции» мог себе позволить - он был состоятельный человек, очень хорошо зарабатывал.

- Обстановка в квартире и сейчас в стиле модерн. Неужели сохранилась старая мебель, на которой сидела автор «На дне»?

- Нет, конечно. Из исторических артефактов остался только камин. Но нынешний хозяин квартиры специально заказывал обстановку, стилизованную под начало ХХ века, старинные люстры, мебель...

- Как квартира Горького попала к нему?

- После революции в этом доме появились коммунальные квартиры. А в 90-е, когда началась приватизация, бизнесмены, богатые люди стали выкупить коммуналки и делать для себя красивые отдельные квартиры. Хорошая планировка, высокие потолки. И дом, и восстановленная квартира Горького в прекрасном состоянии. Всё вокруг связано с его именем . В 1961 году на фасаде дома появилась мемориальная доска. Дом - памятник федерального значения. Кронверкский проспект с 1932 по 1991 годы назывался «Проспектом Максима Горького». Рядом станция метро «Горьковская». Так что эта квартира - прекрасное предложение для ценителей так называемой «трофейной недвижимости» (профессиональный сленг американских риелторов), которые тоже по-своему коллекционеры. Я знаю одного энтузиаста, который уже лет 15 охотится на квартиру в «Башне» Вячеслава Иванова (башенная часть здания на углу Таврической и Тверской улиц —Ред.), где в начале ХХ века собирался весь цвет русской культуры. Он готов купить эту башню «за любые деньги». Но пока никто не продаёт...

Фото: litfund.ru

Кстати, полтора года назад на аукционе «Литфонд» был продали ещё один «трофей», ценой почти в два миллиона долларов (160 миллионов рублей). Пятикомнатная квартира в Ермолаевском переулке, 9. На Патриарших прудах. При старте в 100 «лимонов» она ушла за 160 000 000 рублей. Квартира когда-то принадлежала Герою Советского Союза генералу-полковнику Михаилу Малинину, соратнику маршала Константина Рокоссовского. Сам же трёхэтажный особняк был построен по проекту архитектура Ивана Жолтовского в неоклассическом стиле в 1944-1945 годах по приказу Сталина для советских военачальников. В нем было всего 6 квартир с высокими потолками. В народе особняк называют «Генеральский дом на Патриарших» или «Дом со львами» - на воротах с обеих сторон на высоких тумбах развалились два львы. Жителями необычного дома в разное время были Маршал СССР Иван Конев, главнокомандующий ВВС и главный маршал авиации СССР Константин Вершинин, звезда оперной сцены Елена Образцова и ее муж, дирижер Большого Театра, Альгис Жюрайтис.

В квартире № 1 жил тот самый генерал-полковник Михаил Малинин. И жена у него женщина не простая. Надежда Грекова возглавляла Верховный Совет Белорусской ССР, а потом была первым замминистра пищевой промышленности РСФСР. Семья высшей советской элиты занимала квартиру в 204 кв.м. В квартире - антиквариат. Особую ценность представлял рояль фабрики «Бехштейн», который был подарен кронпринцем Вильгельмом своей супруге Цецилии Августе Марии Мекленбург-Шверинской. И потом каким-то образом оказался у советского генерала.

- Эту квартиру на аукционе продавали не наследники Малинина, а уже следующие владельцы. Они уезжали за границу, - рассказал KP.RU Сергей Бурмистров. – Человек, который квартиру купил, часто бывал в этом «Доме со львами» в гостях. Он даже не стал смотреть квартиру Малинина, мол, достаточно того, что я знаю дом. Просто выложил 160 миллионов. Так что подобные квартиры, с таким бэкграундом, никогда не падают в цене.

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