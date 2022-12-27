Борис Корчевников обратился к читателям "Комсомольской правды"

Сайт KP.RU подвел итоги голосования за звание "Лучшего ведущего-2022" среди читателей. Согласно результатам, им стал Борис Корчевников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский телеведущий Борис Корчевников записал видео для читателей "Комсомольской правды". В нем он поблагодарил нас с вами за диплом "Лучшего ведущего-2022".

Недавно он победил по итогам народного голосования, которое KP.RU проводил среди читателей. Сам Борис признается, что победа в конкурсе стала для него приятной неожиданностью. Он очень благодарен россиянам, которые отдали свои голоса за его кандидатуру.

- От всего сердца, искренне благодарю всех зрителей и читателей "Комсомольской правды", всех подписчиков, всех, кто отдал свой голос, назвав меня лучшим ведущим 2022 года...это так неожиданно, честно говоря... Благодарен "Комсомольской правде" за этот новогодний подарок, это очень приятно и дорого! - сказал Корчевников на видео, которое он записал специально для "Комсомолки".

Также эксклюзивно для нашего издания он поздравил читателей с наступающими новогодними праздниками и пожелал всем сил в будущем году.

- Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Сил нам всем в Новом году, Божьей помощи. Спасибо вам, дорогие, за ваше отношение, за то, что смотрите, что сопереживаете вместе с нами. Пусть в 2023 году вас согревает тепло ваших близких и родных, тех, кто вам дорог ...Обнимаю крепко, с Новым годом! - сказал "Лучший ведущий" по мнению читателей "КП".

12 декабря сайт KP.RU подвел итоги голосования за звание "Лучшего ведущего-2022" среди читателей. Согласно результатам, им стал Борис Корчевников. За него свои голоса отдали 1292 (11,28%) телезрителей с разных регионов России.

На втором месте - Владимир Соловьев. Он получил 1213 (10,59%) голосов поклонников, которые преданно смотрят его программу "Вечер с Владимиром Соловьёвым". А третье место досталось юмористу и актеру Азамату Мусагалиеву, у него 1106 (9,66%) голосов граждан.

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