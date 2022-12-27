Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодая жена Игоря Николаева в последнее время расцвела. Юлия Проскурякова давно ведет борьбу с лишними килограммами. Похоже, артистка узнала секрет похудения. На днях она разместила фото, которое произвело настоящий фурор.

Молодая жена Игоря Николаева заметно похорошела. Юлия Проскурякова теперь может похвастаться осиной талией. Артистка разместила фотографию, в кадре она предстала в вечернем платье с декольте и эротическим разрезом.

Сраженные наповал поклонники не устают нахваливать любимицу.

По мнению фанатов, 40-летняя артистка проделала огромную работу и теперь выглядит потрясающе.

Молодая жена Игоря Николаева сразила наповал фигурой в вечернем платье Фото: Соцсети

Откровенный наряд подчеркнул все достоинства фигуры жены Николаева. Звезда смогла в 2022 году сбросить вес, правда, не говорит, на сколько именно килограммов ей удалось похудеть.

Стоит отметить, что на фото Проскурякова держала на руках кролика - символ 2023 года. «Надеюсь, что кролики принесут нам удачу в 2023-м году!» - поделилась ожиданиями муза композитора.

К слову, пока Юля блистает в сногсшибательных нарядах, восхищая окружающих своей идеальной фигурой, ее муж активно снимается в «голубых огоньках», исполняя свои хиты.