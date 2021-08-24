Молодая жена Игоря Николаева в прозрачном платье сразила наповал внешним видим

Юлия Проскурякова сильно похудела Фото: СОЦСЕТИ

Молодая жена Игоря Николаева поразила публику. Юлия Проскурякова вышла в свет в прозрачном платье в пол. При виде певицы у поклонников перехватило дух.

Молодая жена Игоря Николаева часто сталкивается с критикой в свой адрес. То фолловеры критикуют Юлию Проскурякову за лишний вес, то за отсутствие макияжа, то публике не нравится наряд звезды.

Сама артистка давно не обращает внимания на завистников. Она любит и любима, о чем не устает говорить. А ее глаза светятся счастьем. Свидетельством тому стал последний выход певицы.

Она побывала на празднике друзей, куда пришла в очень элегантном образе. Ради торжества артистка облачилась в так называемое "голое" платье. Праздничный образ она дополнила клатчем, босоножками и аккуратной укладкой.

Внешний вид знаменитости был встречен бурным восторгом. Фанаты пишут комплименты Проскуряковой, называя ее "волшебной" и "неотразимой". "Какая вы стали утонченная", "Прическа и платье - все подобрано идеально", "Какая красивая", "Достойная жена маэстро!", "Юля, вы с годами расцветаете", "День ото дня все хорошеет", - пишут фанаты.

Между прочим, в июле певица отправилась к стилисту и попросила помочь с кардинальными переменами в образе. Результат превзошел все ожидания артистки. Новый имидж Проскурякова примерила незадолго до своего 39-летия. Звезда сделала короткую стрижку каре и осветлила кончики, создав эффект мокрых волос.

К тому же Юле удалось сильно похудеть. Сейчас она может похвастаться плоским животом и стройными ногами. А ведь в мае она жаловалась на проблемы в борьбе с лишним весом. Проскурякова призналась, что ей тяжело сидеть на диетах. Она оправдалась перед фанатами и сказала, что причина в банальной лени.