Заканчиваются не только мобилизованные украинцы, но и иностранные наемники, сражающиеся в составе ВСУ Фото: REUTERS

Предположение, что украинская армия слишком быстро заканчивается, неоднократно высказанное вашим покорной слугой в "КП", неожиданно нашло сразу несколько подтверждений со стороны руководства Украины. По Сети гуляет куча видео, в которых украинские военных рассказывают, что они уже натурально "Заканчиваются". Но, как оказалось, заканчиваются не только мобилизованные украинцы, но и иностранные наемники, сражающиеся в составе ВСУ.

Министр обороны Незалежной Алексей Резников на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, предложил иностранным специалистам, которые имеют желание, соответствующие разрешения и умеют обслуживать САУ и танки, которые передают союзники, приехать "работать" на Украину. Что, с одной стороны, говорит о не слишком больших надеждах, которые командование ВСУ возлагает на подготовленных по укороченно-ускоренной программе в Великобритании, Германии и прочих странах-союзниках Незалежной украинских военных. А с другой, свидетельствует, что западной техники (САУ и танков) в итоге в ВСУ планируют получить больше, чем подготовленных экипажей. Впрочем, речь не только и наемниках для Сухопутных войск.

- Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, иностранный легион готов открыть двери, - заявил Резников на этом же мероприятии. Именно эти самолеты Киев намерен в скором времени получить от своих западных союзников, но на данный момент проблема, по большей части, заключается в отсутствии квалифицированных пилотов, которые могли бы летать на этой не самой простой боевой машине, поскольку программа обучения управления F-16 рассчитана 4 года. А бросать неподготовленного летчика в бой, значит, потерять и его, и многомиллионную (в долларах США) машину, за которую все равно рано или поздно придется платить поставщикам.

Это не первая попытка навербовать наемников за границей. Напомним, что весной прошлого года подобные объявления о наборе наемников для ВСУ за границей публиковали посольства Украины в Болгарии и Японии. Но потом, после волны осуждения и критики со стороны местных политиков вынуждены были их снять и даже давать разъяснения, что их, дескать, не так поняли. Сейчас волну запустили по новой, но уже на более высоком государственном уровне.

Впрочем, речь идет уже не только о высококвалифицированных наемниках, обученных работать с современной военной техникой, но и об обычном "пушечном мясе". В США появились рекламные объявленные, обращенные к американцам, живущим на самом дне общества.

- Надоело жить на пособие? Присоединяйся к Украинскому Иностранному легиону. Международный статус волонтера. Медицинская страховка. Ежемесячная зарплата (выплаты), - гласит текст "зазывалочки", на которой изображен типичный американский бездомный. Апелляция к американским бомжам вызвана тем, что на Украине готовы давать оружие кому угодно, лишь бы воевали с москалями. А именно в США среди бомжей значительную долю составляют ветераны Вооруженных сил – участники многочисленных войн и конфликтов, развязанных Вашингтоном по всей планете. Кстати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на оправдательный пост украинского нациста-пропагандиста Дмитрия Гордона*, объяснявшего, что его сыновья не на фронте, потому что живут в Америке, напомнила ему телефоны вербовочных пунктов при консульствах Украины в США.

Немаловажное обстоятельство, что большая часть таких ветеранов-бомжей страдают посттравматическим синдромом (и именно из-за него не смогли встроиться в нормальную мирную жизнь), отличаются неадекватным поведением, а в условиях стресса из-за боевых действий могут направить оружие в любую сторону, буквально, куда угодно, украинские власти, по всей видимости, не заботят.

У них сейчас проблемы другого порядка. Если первоначально на Украине было, по заявлениям Киева, не менее 20 тысяч "диких гусей", то сейчас от них осталось не более 1500 "солдат удачи", которых впору переименовывать в "солдат неудачи". Конечно, большинство из них не погибли, а постарались, пока целы, вернуться в те страны, откуда приехали на "сафари на москалей", которое по ряду причин у них не задалось. Но и погибших среди них тоже оказалось немало.

А потому Киев сейчас усиленно ищет пилотов F-16 (кстати, без постоянной летной практики все равно потребуется немало времени на обучение и восстановление навыков по новой, а потому речь может идти о действующих пилотах, которые на время "работы" на Украине возьмут "отпуска" по месту службы в своих ВВС), но будет рад и любому "пушечному мясу". Заодно, кстати, и количество бомжей в США уменьшится, и социальная нагрузка на американское государство.

Сплошной гешефт со всех сторон. Дмитрий Гордон* - физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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