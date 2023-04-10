Украина больше не в силах скрывать правду о потерях: фото многокилометровых кладбищ пугают киевский режим

По мысли украинских законодателей, такие фото могут дать ценную разведывательную информацию Фото: REUTERS

Украинское "Потерь нет" вышло на новый уровень – теперь уже законодательный. В Верховную раду Украины поступил законопроект, которым запрещается фото- и видеосъемка кладбищ и мест массовых захоронений погибших военнослужащих. Их планируется объявить ни больше, ни меньше, а государственной тайной.

По мысли украинских законодателей, такие фото и видео могут дать "ценную разведывательную информацию армии Российской Федерации, а также способствовать распространению негативного информационного фона внутри самой страны". Для российской армии тайна сия не Бог весть какая, а вот украинцев настоящие цифры потерь могут шокировать и ввести в ступор. Поскольку на Украине еще со времен застрелившегося впоследствии спикера ВСУ Тымчука населению не устают втирать в уши, что "потерь нет".

Напомним, что попытки запретить фото- и видеосъемку кладбищ на Украине, усеянных полями государственных флагов Незалежной (что означает могилу погибшего военного), площадь которых растет не по дням, а по часам, предпринимались и раньше. С такой инициативой выступали не только местные власти, но и Офис президента Украины. Но это практически не помогало. Ролики с кладбищами, которые вышли за свои пределы и начали захватывать обычные городские территории, появляются все чаще. В ряде городов, как, например, в Жмеринке и Львове захоронения уже появились в местах отдыха горожан.

Украинским законодателям надо было бы для комплексного охвата запретить и спутниковую съемку, да и просто прогулки горожан в районах, которые отошли под массовые захоронения, дабы кварталы могил не смущали взор пока еще живых украинцев и не рисовали в их воображении ближайшие перспективы. Можно еще предложить заколотить окна в домах по соседству с кладбищами. Или еще что-нибудь придумать.

Но ведь тогда властям придется и вынуть краеугольный камень из патриотического воспитания подростков и юношества, согласно которому школьную молодежь каждый раз выгоняют стоять на коленях на тротуаре или на дороге по маршруту перемещения погибших "захисников" в последний путь.

Сообщают, что законопроект о запрете фото- и видеосъемке рассмотрят уже в мае. И, с большой степенью вероятности, его примут в ускоренном порядке. Впрочем, настоящая правда об истинных потерях ВСУ все равно рано или поздно выплывет наружу. Но для Зеленского и его команды главное – не дать украинцам узнать эту цифру сейчас и оттянуть этот момент на как можно более длительный срок. Желательно, до того времени, когда Зеленский и наиболее ловкие члены его команды будут подсчитывать свои многомиллиардные барыши уже как можно дальше от Украины.