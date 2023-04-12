Певец SHAMAN выпустил новую песню "Мы": он посвятил ее талантливым и храбрым детям России

Певец SHAMAN, гастролирующий по России с концертами, продолжает набирать популярность и не сбавляет обороты. И в День космонавтики артист тоже решил порадовать аудиторию новым творением. Песня называется «Мы» — и посвящена она национальной русской идее.

— Мудрость народа, накопленная за многие века, и его стальная воля заложили мощный фундамент, позволяющий нам самим определять собственную судьбу и добиваться невозможного, — считает музыкант. — Даже первое слово во Вселенной, произнесенное за пределами планеты Земля, было сказано по-русски. Мы с достоинством чтим выдающиеся подвиги предков, но главная наша сила — это дети.

Собственно, дети и стали героями клипа на новый трек. Причем, не актеры массовых сцен или всем известные юные герои сериалов, а простые ребята из народа. В частности, героически проявивший себя во время теракта в Брянской области Федя Симоненко. Парень вывел из-под огня диверсантов двух девочек, был ранен и получил орден «За отвагу».

Или нападающий команды по следж-хоккею хоккейного клуба «Реванш» 12-летний Тимур Ашуров — спортсмен с ограниченными возможностями и неограниченными способностями из Подольска. Сыграл самого себя в клипе и трехкратный чемпион мира по шахматам, 14-летний Савва Ветохин из Москвы.

А еще с артистом в этом клипе спели жители ЛНР. Во время концерта в Луганске SHAMAN записал хоровой «бэк-вокал» обычных зрителей — именно их хоровое «Мы!» и звучит в песне.

Певец подчеркивает, что все предстоящие успехи, достижения и победы России заложены в именно новом поколении граждан. Поэтому снимали клип в «Сколково», где молодые люди в промышленных цехах и современных лабораториях совершенствуют навыки по развитию технологий на благо страны.

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