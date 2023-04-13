Кто взорвал статуэтку, убившую Владлена Татарского? ФСБ показала сообщника террористки Треповой

Член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины 36-летний Денисов Юрий

Что и требовалось доказать: убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов, который посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Установлено, что убийство Максима Фомина («Владлен Татарский») вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины 36-летний Денисов Юрий, который посредством сервиса «экспресс-доставки» через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — сообщает ФСБ России.

Выходит, что Дарья Трепова получила бюст с бомбой еще в феврале-марте 2023 года. И уже с готовой бомбой отправилась в Санкт-Петербург, чтобы совершить теракт.

Трепова получила бюст с бомбой еще в феврале-марте 2023 года

В ведомстве отметили, что Денисов по заданию украинских спецслужб отправился из Киева через Латвию в Москву еще в феврале 2023 года. Зарегистрировался во Владимирской области, где приобрел по этой регистрации ВАЗ -21120 за 85 тысяч рублей, снял рядом с местом жительства Фомина квартиру. В столичном регионе Денисов, который судя по водительским правам родом из Торез Донецкой области, не привлекал к себе внимание. Он просто собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. А после совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Автомобиль Денисова

Это может говорить о том, что он мог привести бомбу в действие.

«Инициирована процедура его объявления в международный розыск», — отметили в ФСБ России.

Кроме того, ФСБ и СК России установили организаторов теракта 2 апреля 2023 года в г. Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим («Владлен Татарский») и получили ранения более 50 человек.

Ими являются скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры.

Водительское удостоверение Денисова

«Так, руководителями экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» Л.Волковым и И.Ждановым после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России, с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами». В их отношении СК России возбуждены и расследуются уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (статьи 205.2 и 280 УК РФ), в рамках которых они объявлены в розыск», — пояснили в ФСБ России.

Договор купли-продажи

Примечательно, что защиту 26-летней убийцы Трепову, что является сторонницей «идеологии Навального» (ранее регистрировалась в одном из ключевых проектов «ФБК*» - «Умное голосование») осуществляет в суде адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба А.Навального - Л.Чанышевой, участницы феминистской группы «Pussy Riot» М.Алехиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Э.Гершковича.

«Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ России.

* включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России