Жанна Агузарова появилась на публике с новым лицом

Жанна Агузарова. Фото: кадр видео

Жанна Агузарова в последнее время не была на себя похожа. Эпатажная певица вкачала себе больших объемов губы, увеличила скулы, а ее брови из тонкой ниточки стали напоминать широкую линию. Поклонники умоляли любимицу опомниться и перестать делать пластические операции. Похоже, артистка прислушалась к фанатам.

Свежие кадры, на которых запечатлена помолодевшая Жанна Агузарова, спровоцировали настоящий шок среди фанатов. 60-летняя певица впервые за долгое время решила вернуться к прежнему образу.

Губы-блюдца и широченные брови, немигающий взгляд и выдающиеся скулы - такой поклонники видели эпатажную знаменитость последние лет пять. Из-за одутловатого лица, которое после многочисленных пластических операций и уколов стало похожим на маску, знаменитость перестали узнавать.

Но когда на днях артистка неожиданно вышла на связь с подписчиками, фанаты ахнули. Агузарова невероятно похорошела. Она вернула себе аккуратные губки бантиком, избавилась о филлеров. Публика в один голос твердит: "Наконец-то врачам удалось исправить допущенные ранее огрехи".

Фото: соцсети

Новое лицо эксцентричной артистки вызвало бурное обсуждение. "Наконец-то удачная пластика", "Жанна отлично выглядит, губы аккуратные", "Тот самый случай, когда операция была жизненно необходима", "Как хорошо, когда можно исправить ошибки", - делятся фолловеры.

Теперь они желают кумиру устроить личное счастье. Агузаров недавно пожаловалась на то, что никак не может устроить личную жизнь. После череды неудачных романов певица предположила, что ей просто не суждено снова стать невестой. "Видимо, с земным мужчиной мне счастья не построить", - грустила Жанна Хасановна.