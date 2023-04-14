Опозоренный Максим Галкин* начал угрожать зрителям после провального концерта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Галкин* на днях снова оскандалился. Сначала разочарованные зрители прямо во время выступления шоумена в Торонто повставали с мест и двинулись к выходу. А позже потребовали вернуть деньги. Пятый муж Аллы Пугачевой молчать не стал и начал угрожать зрителям.

Максим Галкин* не захотел признавать свой провал. Опозоренный комик заявил, что гневные заявления зрителей концерта являются выдумкой злопыхателей. "Если бы я тут опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом", - заявил муж Аллы Пугачевой.

После чего он пригрозил недоброжелателям. "Живу так, как считаю нужным. А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается", - добавил артист.

Напомним, состоявшийся несколько дней назад концерт 46-летнего Галкина* обернулся скандалом. В середине выступления некоторые зрители стали выходить из зала. Позже организаторам поступили требования вернуть деньги за билеты. Разочарованные зрители были недовольны тем, что артист из раза в раз повторяет одни и те же шутки.

"Галкин* в Торонто - большое разочарование. Можно было посмотреть любое видео его выступлений в Израиле или США, и не ходить. Судя по всему, ему давно никто ничего не пишет", - отметили зрители.

К слову, ранее полным провалом закончился гастрольный тур шоумена по США. Жалобы зрителей были аналогичными. Возмущенная публика недовольна однотипным юмором Максима*.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов