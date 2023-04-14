Сбежавший в Израиль Семен Слепаков* сурово наказан за свой длинный язык

Семен Слепаков* пополнил список иногантов. Минюст России внес комика в реестр за антироссийские высказывания.

Семен Слепаков поплатился за свой длинный язык. С завидной регулярностью артист из Израиля, куда сбежал год назад, делал антироссийские заявления, что невероятно расстраивало россиян. Чего только стоит его "Колыбельная", в которой шоумен поглумился над российскими солдатами. Пел он от лица матери, потерявшей сына в СВО. Композиция вызвала народный гнев, а в адрес артиста по сей день летят проклятия.

"Слепаков - совершенно запредельная гнида и сволочь", - отмечал радиоведущий Армен Гаспарян.

Журналист Андрей Сидорчик тоже высказался по этому поводу: "Тусующийся в Израиле Семен Слепаков решил, что для его новой глумливой песни отличная тема - мать погибшего солдата. Русского, конечно. Сема, а давай выдай что-то подобное про мать израильского солдата. Очень хочется посмотреть, как долго продлится после этого твое пребывание на земле обетованной".

Колумнист "Комсомольской правды" Александр Гришин писал на сайте kp.ru: "Сема выдал совершеннейшую эталонную мерзость - вот эту свою «Колыбельную», окрещенную им «сатирической». В тексте которой он, выступая от имени России, Родины-матери, глумливо поет про русских солдат убаюкивающей песенкой для трехлетнего малыша. Никакая это не сатира, а мерзость какая-то, гниль, вонь, слизь, пляски на могилах и издевательства над настоящими матерями, похоронивших своих сыновей-героев..."

Возмутился и сенатор Константин Долгов. Он сообщил, что за дискредитацию ВС РФ юмориста стоит не только лишить гражданства, но и запретить ему всю концертную деятельность в России, в том числе корпоративы.

В свою очередь, Фонд защиты национального исторического наследия обращался к министру юстиции России Константину Чуйченко с инициативой внести Слепакова в реестр иностранных агентов.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов