«Катастрофа сил НАТО на Украине»: Россия одним ударом «Кинжала» по секретному бункеру отодвинула контрнаступление ВСУ

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что произошло в начале марта недалеко от Львова, в военных ведомствах США, Великобритании, Польши и некоторых других стран НАТО предпочитают не заикаться даже словом. А когда въедливые журналисты, пронюхавшие о страшном ЧП, задают генералам и политикам вопросы о нем, то в ответ получают либо «ноу коммент», либо лукавые ссылки на «неосведомленность» о случившемся. Но тем не менее, «шило из мешка» все же начинает вылезать. В западную и украинскую прессу, а также и в соцсети из различных источников все чаще просачиваются сведения, которые очень хорошо стыкуются в деталях и позволяют представить достоверный сценарий крайне болезненной драмы (даже трагедии) для НАТО и их союзников.

Бункер офицеров НАТО

А сценарий этот выглядит вот так. Под Львовом, на стометровой глубине находился запасной командный пункт бывшего Закарпатского военного округа. Этот хорошо защищенный и оснащенный современными системами связи секретный объект и облюбовали генералы и полковники НАТО, когда с началом боевых действий ВСУ на Донбассе (2014) решили передвинуться в украинские тылы, где было удобнее консультировать киевских союзников и вместе с ними разрабатывать планы операций. Секретный подземный пункт к тому же вселял в «консультантов» чувство безопасности даже после того, как Москва с началом своей специальной военной операции пообещала наносить удары по пунктам принятия решений. По сути, это был объединенный штаб управления, состоящий из представителей НАТО, а также офицеров минобороны Украины и генштаба ее вооруженных сил. К тому же штаб этот был очень плотно прикрыт системами ПВО, что еще больше добавляло его «обитателям» уверенности в своей безопасности. Тем более - под многометровым железобетонным колпаком они считали себя полностью неуязвимыми.

Вероятно, именно по этой причине было утрачено и чувство бдительности, - иногда у входа в штаб даже средь бела дня собирались десятки машин, что и не осталось без внимания нашей космической, авиационной и агентурной разведки. А к началу марта в российском Генштабе уже знали, что и в «подземелье», и в Киеве полным ходом идет разработка плана наступления ВСУ. Оставалось лишь определить наиболее выгодный момент для удара по логову «филиала» НАТО на Львовщине и тщательно отработать полетные задания наших гиперзвуковых «Кинжалов». Ну и, разумеется, основательно (вплоть до минуты) рассчитать время взлета носителей «Кинжалов» (истребители МиГ-31), рубежа пуска этих ракет (без входа в зону ПВО противника) и «миг» поражения цели.

"Кинжалы" задачу выполнили

Почему были выбраны именно «Кинжалы»? Да потому, что для обычных ракет такой бункер неуязвим. А отправлять для ударов бомбардировщики даже с полуторатонными или пятитонными бомбами не было смысла: и сбить самолеты украинцы могли, и попадание в «колышек» вряд ли бы получилось. А запущенный даже с расстояния в 2 тысячи километров «Кинжал» (боеголовка – 500 кг!) идет к цели с сумасшедшей скоростью (в 10 или даже 15 раз быстрее звука!) – пока в мире нет таких средств ПВО, которые могли бы перехватить его. А еще «Кинжал» - оружие высокоточное, снайперское – у него отклонение от центра цели – всего 1 метр! Он и сиганул в «колодец» входной группы на много десятков метров, а следом за ним и другой… А это, считай, тонна взрывчатки!

"Катастрофа сил НАТО на Украине"

Из находившихся в подземелье «учителей и учеников» никто не выжил. А их было там более 200. В том числе, говорят некоторые «осведомленные» западные журналисты, - несколько американских генералов и старших офицеров. А еще - британских, польских, украинских.

А вот вам то самое «шило из мешка», о котором я уже упоминал. Близкий к минобороны своей страны греческий портал Pronews утверждал, что «десятки иностранных офицеров были уничтожены при ударе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по совместному украинско-натовскому центру командования и связи. Это стало «катастрофой для сил НАТО на Украине».

И это еще не все. Некоторые киевские сайты уже тоже проболтались: после ЧП представители минобороны и генштаба ВСУ были вызваны на ковер в посольство США, где их отчитали «за негодное обеспечение безопасности центра управления», а заодно вручили список погибших высших и старших американских офицеров и приказали «достать их хоть из-под земли». Трупы погибших от разрывов и задохнувшихся в угаре откапывают до сих пор…

Пока по «сливам» в украинских соцсетях можно судить, что из-под руин разрушенного центра извлечено всего 40 тел. Остальные погибшие до сих пор остаются под завалами.

Официально

А еще тут нельзя не вспомнить, что 9 марта Минобороны РФ опубликовало в своем официальном Telegram-канале скромное сообщение о том, что в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Российская армия нанесла массированный «удар возмездия». В ведомстве подчеркнули, что был применен гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Кстати, этот «удар возмездия», по мнению директора Института изучения национальных кризисов Николая Сорокина, имел и другие последствия. Он считает, что уничтожение «мозгового центра» готовящегося украинского наступления вполне могло затормозить его. У такой версии есть свой резон. Наступление ведь до сих пор откладывается. Может, по ритуальному обычаю ждут 40 дней со дня кончины?…

Но почему же столицы стран НАТО помалкивают о страшном ЧП? Скорее всего потому, что «стыдятся» признать хлесткую пощечину от Москвы. Или потому, что это могло бы стать открытым признанием активного участия военнослужащих НАТО в боевых действиях против России.

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