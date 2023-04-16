Собчак назвала Пугачеву "Родиной-Матерью" и вызвала скандал на Пасху

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения ретро-снимком. Телеведущая разместила в блоге личное фото с отдыха в Куршевеле вместе с Примадонной. В подписи к фотографии она назвала 74-летнюю певицу "Родиной-Матерью". Однако эти слова вызвали грандиозный скандал.

Ксения Собчак опубликовала архивную фотографию, на которой она и Алла Пугачева отдыхают в одной компании во Франции. Телеведущая понастальгировала о тех временах, когда им удавалось собраться за одним столом и вести непринужденные беседы в приятной обстановке.

"Алла Борисовна! Любим вас. Спасибо за то, что по-прежнему вы и есть «Родина-Мать!»..." - написала жена Константина Богомолова.

Однако ее слова вызвали настоящий народный гнев. В первый день праздника Пасхи публика по чем свет стоит ругает блондинку и певицу.

Это фото опубликовала у себя в соцсетях Ксения Собчак

"С какой это радости она Родина-Мать? И мать-то тоже не очень...", "Родина-Мать, Пугачева? Вы в своем уме? Посетите Мамаев Курган", "Ксения Анатольевна, вы переигрываете. Примерно как актрисуля дешевого провинциального драмтетра",

"Ксения, в данном случае ваша кочующая Родина-Мать теперь на берегу Мертвого моря", "Родина-Мать. Вы серьезно? Как пошло! Такую мамку мне не нужно и даром. Эдак и без Родины останешься несчастным подкидышем", "Хочешь всколыхнуть общество, сделай как Собчак", "Такое сравнение не этично", "Ты что, головой ударилась, Собчак?", "Читать в соседних предложениях Родина-Мать и Куршевель - это кринж", - гневаются фолловеры.