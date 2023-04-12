По Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте нанесли сокрушительный удар

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте в Москве, 2019 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева получила неприятный подарок к своему Дню рождения. 15 апреля Примадонне исполнится 74 года. Весь последний год она живет в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков - в США. Общественники возмущены тем, что знаменитости сбежали из России в столь непростое время и обратились с заявлением на имя генерального прокурора РФ с требованием проверить семью певицы, а также отобрать у Пугачевой особняк в деревне Грязь, а у Орбакайте забрать квартиру, которую ей подарила Алла Борисовна.

Неравнодушные граждане подозревают, что Алла Пугачева и ее родня могли оказывать финансовую помощь ВСУ. Кроме того, певицу обвинили в более тяжком преступлении. Так, общественники из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией заявили, что установили "иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами".

Также в обращении на имя генпрокурора РФ говорится, что певица критикует СВО, поддерживает коллег, оказывающих финансовую помощь Украине, а пятый муж Аллы Борисовны "продолжает гастролировать по европейским странам, перечисляя часть гонораров в «помощь» украинским беженцам".

Неравнодушные граждане высказались и о старшем внуке Пугачевой. "В США у Никиты имеется квартира, которую ему подарила Пугачева. Сразу видно - бабушка подготовилась. Спецслужбы США обработали бабушку хорошо, что выделили деньги на недвижимость, помогли быстро оформить документы, получить гражданство... Не зря я говорил и буду говорить: Алла Пугачева завербована спецслужбами США", - объявил глава общественной организации Виталий Бородин.

Он отметил, что "у Никиты Преснякова есть грин-карта". "Чтобы работать в США Никита должен был получить грин-карту, а он работает в этой стране. Только так можно получить право на трудоустройство в США", - уверен Бородин.

Сам Никита ранее опроверг получение американского гражданства. Что касается Аллы Борисовны, то, по слухам, у Примадонны имеется гражданство Израиля. Ранее сплетники утверждали, что у артистки есть гражданство Кипра.

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией также подчеркнул, что в отношении людей, уехавших из страны, следует возбуждать уголовные дела и забирать их имущество в доход государства. В это связи он потребовал отдать детскому дому особняк певицы в деревне Грязь. "Я думаю, что будет правильно, если там будут жить дети из приюта, из детского дома, сироты, которые сегодня нуждаются в этом", - цитируют его News.ru.

Ранее представители Ассоциации патриотических сил Юга России попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, которую ей подарила Пугачева.

А депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал семью Пугачевой "неглупой, но жадной" и обвинил весь клан певицы в том, что для них "где хорошо, там и родина". "Моральное разложение этой семьи - закономерный итог, потому что весь смысл их жизни - это материальное обогащение, строительство замков. Без тормозов и моральных принципов", - сообщил депутат.

В свою очередь, депутат Елена Драпеко усомнилась в том, что Алла Борисовна переводила денежные средства украинским военнослужащим. "Если она финансирует ВСУ, то надо подавать просьбу о проверке. Но думаю, что вряд ли", - цитирует первого заместителя председателя комитета по культуре "Говорит Москва".