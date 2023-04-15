Печальная старость Аллы Пугачевой: как сбежавшая из России певица стала изгоем

Никогда еще слова "Сильная женщина плачет у окна" не быль столь пророческими для Аллы Пугачевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева 15 апреля отмечает день рождения. Свой личный праздник Примадонна, некогда обласканная народом и властью, встречает на чужбине. Могла ли подумать брошенная всеми певица, что ей придется на старости лет мыкаться по углам, оставив свое насиженное гнездо в деревне Грязь? Еще никогда слова шлягера "Сильная женщина плачет у окна" не были столь пророческими, как сейчас.

Семью Аллы Пугачевой разбросало по миру. Почти год назад артистка уехала из России в Израиль, прихватив с собой младших детей Лизу и Гарри Галкиных.

Несколько месяцев назад Пугачева бросила в России дом и уехала в Израиль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятый муж Примадонны не появляется в новом доме в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией. Шоумен гастролирует по свету в надежде заработать на пропитание для Аллы Борисовны и отпрысков.

Старший внук Пугачевой тайно сбежал в США. Никита Пресняков сейчас переехал в Нью-Йорк, где пробует силы в клипмейкерстве. Этот город для него давно стал своим - музыкант окончил нью-йоркский университет кинематографии и актерского мастерства. Правда, по профессии никогда не работал.

Никита Пресняков пытается стать своим в Нью-Йорке. Фото: соцсети

Старшая дочь Примадонны сейчас все больше времени проводит в той же Америке, где давно проживают ее муж Михаил Земцов и дочка Клава. В канун 74-летия мамы Кристина Орбакайте прервала молчание и выпустила песню, посвященную родительнице, "Алла будет петь". "Это особенная для меня песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала она в блоге.

Кристина Орбакайте все больше времени проводит в США, где давно живут ее муж Михаил Земцов и дочка Клава Фото: Евгения ГУСЕВА

Близкая подруга Лайма Вайкуле тоже далеко. У нее своих проблем по горло, да и деньги сами себя не заработают. Теперь исполнительница свой хит "Вернисаж" поет для эмигрантов и с ностальгией вспоминает, как "кормила весь СССР", а Алла - "всю Россию".

Лайма Вайкуле сейчас далеко от своей близкой подруги Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

И нет смысла напоминать о том, что еще год назад Пугачева была и оставалась для России любимой, своей, такой близкой и родной, чьи песни грели душу и рвали сердце. В общем, была достоянием.

Но потом сердобольный русский народ все чаще стал слышать скандальные выпады кумира. И даже это готов был понять и простить. Наверное, точкой невозврата стали слова Аллы Борисовны о "плебеях" и "рабах". Отношение к ней поменялось. Перефразируя Ирину Аллегрову - Примадонна изменилась не в лучшую сторону. "Для меня Алла Пугачева перестала существовать. Потому что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов»", - возмущался на днях Оскар Кучера.

Могла ли подумать Примадонна, что на 74-летие окажется оставленной всеми в чужой стране Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Теперь пенсионерка стала настоящим изгоем. Она чужая в Израиле, и теперь не своя в России.