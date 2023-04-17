Ждет ли Турция российского туриста этим летом? Будет ли «все включено» и как решить проблемы карт и денег

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В Стамбуле завершилась 26-я международная средиземноморская выставка-ярмарка EMITT, которая входит в пятёрку крупнейших мировых туристических выставок.

В 2019 году турпоток из России в Турцию достиг исторического максимума – семь миллионов туристов. Пандемия сильно ударила по нему, и тем не менее в 2021 году в страну приехали 4,6 миллионов россиян, а в прошлом году цифры снова поползли вверх - 5,2 миллионов.

Но политическая обстановка в мире никак не даёт туристическому сектору развиваться. За последний год против россиян введены беспрецедентные санкции, касающиеся авиаперелётов и использования кредитных карт. Но ничто не остановит русского человека, жаждущего ласкового солнышка, а также мало что может остановить турецких туроператоров, жаждущих российских туристов.

- Огромное количество россиян приезжает в Турцию, и мы хотим, чтобы они продолжали посещать нашу страну, - сказал KP.RU мэр Стамбула Экрем Имамоглу. - К сожалению, сейчас у россиян есть некоторые проблемы - это всё происходит из-за международной обстановки…

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу на выставке EMITT Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

КАК ОБОЙТИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

Все участники рынка с большим сожалением говорили о влиянии политики на туризм.

- Российский рынок до начала военной операции на Украине был для нас самым большим – к нам в Фетхие прилетало более 500 тысяч россиян, - сообщил KP.RU глава Ассоциации отельеров Фетхие Бюлент Уйсал. - Но в этом году мы ждём примерно 100-150 тысяч. Полностью закрыты для россиян международные кредитные карты. Сейчас планируется создать платежную систему с использованием наших собственных валют. Если получится решить эту проблему, то для обеих стран это будет большим достижением как в торговле, так и в туризме.

О необходимости обходить санкции и искать лазейки для нормальной работы и отдыха заявил KP.RU и глава Федерации туроператоров Турции Фируз Баглыкая:

- Россияне приезжают с наличкой, но она ограничена, и если Турция хочет зарабатывать на туристах больше, то она должна решить проблему использования кредитных карт. Это обязательно нужно сделать!

Ему вторит коммерческий директор канатной дороги «Олимпос» Хайдар Джулфа (Анталья):

- Мы долго работаем с россиянами и умеем преодолевать возникающие трудности. Уже успешно решаются проблемы с дозаправками у авиаперевозчиков, с заменой одних бортов на другие… Наши страны заинтересованы в развитии отношений, и я уверен, у нас всё получится.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

СТИХИЯ НЕ ЗАТРОНУЛА КУРОРТЫ

Помимо политических интервентов большой удар по Турции нанесло недавнее землетрясение, от которого страна ещё долго не сможет оправиться. Однако на туристической индустрии оно сказалось незначительно. Стихия прокатилась по регионам, не слишком известным российским туристам, а там, где «есть, что посмотреть» - например, Газиантеп и Шанлыурфа – разрушения минимальны.

- У нас в Шанлыурфе было разрушено всего шесть зданий, сейчас в городе никаких проблем нет, мы делаем всё, чтобы привлекать туристов со всего света! – утверждает представитель мэрии Шанлыурфы.

Советник мэрии Антальи по туризму Осман Айык заявил КП, что никаких рисков для посещения популярного курорта нет.

- Что касается тех, кто опасается ехать в Анталью, то могу сказать, что она не пострадала, и риска сильных землетрясений там нет, поэтому россияне совершенно спокойно могут сюда ехать.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ОСТАНЕТСЯ

Риск отмены полюбившейся россиянам системы «всё включено» постоянно будоражит любителей отдыха в Турции. Но турки год за годом успокаивают нашу общественность: система хорошо зарекомендовала себя и работает по-прежнему. На этой выставке также не раздавалось никаких тревожных заявлений о её возможной отмене.

Ещё одной приятной новостью стало скорое открытие паромного сообщения между турецким Трабзоном и Сочи, хотя первоначальная дата – 1 мая – оказалась чересчур оптимистичной.

- Мы в Трабзоне с большим нетерпением ждём открытия парома в Сочи, - рассказал "Комсомолке" представитель трабзонского турсектора Сёнер Айдын. - Планируется создание отдельного порта, потому что существующая инфраструктура в порту, которая обслуживает грузовой водный транспорт, не должна использоваться для туристических целей.