Почему вдова Александра Абдулова до сих пор не вышла замуж

Юлия Абдулова с дочерью Евгенией. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

3 января в 8 утра в московской больнице умер народный артист Александр Абдулов. Это случилось 15 лет назад. В день памяти Александра Абдулова его родные, друзья и поклонники по традиции приедут на Ваганьковское кладбище - почтить память актера.

15 лет назад Александр Абдулов на новогоднюю ночь отпросился у доктора домой. Таблетки уже не помогали справляться с болью. Поэтому актер дождался поздравления президента по ТВ, боя курантов; поцеловал 9-месячную дочь Женю, обнял маму; вызвал машину и вернулся вместе с супругой Юлией в больницу. У актера диагностировали тяжелую болезнь слишком поздно: у Александра Гаврииловича начались проблемы со здоровьем (сделали операции по поводу язвы желудка), тогда и обнаружили рак легких четвертой стадии. Утром 3 января Абдулову стало хуже, жена позвала врачей – они попросили женщину выйти из палаты... Юлия Абдулова смотрела в щелку двери, и вскоре услышала вопрос молодого врача пожилому: «Там жена за дверью. Что ей сказать то?» - «Ну что ей сказать. Умер…»

Юлия Абдулова тяжело переживала смерть мужа. Все свое время и силы женщина отдала воспитанию дочери – в марте 2023 года Жене Абдуловой исполнится 16 лет. Она хорошо учится и очень похожа на папу, а особенно на маму легендарного актера - Людмилу Александровну (женщина умерла четыре года назад в возрасте 96 лет). Людмила Александрова прожила долгую жизнь, не болела – лишь за полтора месяца до смерти у нее произошел инсульт. Женщина похоронила трех сыновей: Александра, Роберта и Владимира. У братьев актера есть дети. Юлия Абдулова общается с родственниками мужа. Кроме того, вдова артиста дружит с приемной дочерью Александра Абдулова Ксенией Алферовой – их дочери также общаются.

Александр Абдулов с дочкой: актер каждый месяц 21 числа отмечал ее день рождения. Сейчас Женя знает все фильмы папы наизусть. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

Вдова Абдулова несколько лет назад ради дочери решила вести непубличный образ жизни – все, чтобы оградить дочь от внимания посторонних. Юлии Абдуловой 47 лет, однако она выглядит моложе - всегда ухожена, в прекрасной форме. Юлия - юрист по образованию, трудится в медицинской компании. Юлия Абдулова живет вдвоем с дочерью: большую часть времени проводят в московской квартире, на выходных бывают на даче. Несколько лет назад появилась информация о том, что Юлия Абдулова встречается с мужчиной, который ненамного ее старше. Однако в окружении актрисы на данный момент говорят одно: Юлия летом на свой день рождения ездила отдыхать с подругами и с дочерью; она по-прежнему работает и все время отдает Женечке; она не замужем и не живет ни с каким мужчиной. Юлия Абдулова один из портретов Александра подписала: «Когда мои руки не могут обнять того, кто в моем сердце, я всегда «обнимаю» его молитвами».

Жене Абдуловой весной исполнится 16 лет. Девочка очень похожа на своего легендарного отца и его маму. Фото: социальные сети.

Женя Абдулова учится в школе на улице Гиляровского. Поступать в вуз будет только через год. Какую профессию выберет девочка пока не известно. Скорее всего, творческую. Пару лет назад ребенок рассуждал в программе «Сегодня вечером» о том, кем станет: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором. Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером». Юлия Абдулова никогда не мечтала, чтобы дочь стала актрисой, так как знает «изнанку» профессии, а еще больше боится публичности актерства. Хотя артистизм и харизму Евгении Абдуловой отмечают многие. Еще ребенком Женя снялась в картине Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». Лариса Долина недавно рассказала о дочери друга: «Женька как выросла — уже Сашкиного роста. Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился».

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