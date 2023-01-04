Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 января 2023 года: украинский посол в Израиле хочет стать персоной нон-грата, а премьер Незалежной пообещал маленьким украинцам маленькие электростанции

Сразу несколько европейских лидеров позвонили Зеленскому и пообещали ему столько помощи, сколько Украине понадобится. Фото: REUTERS

ЕВРОПА НАОБЕЩАЛА ЗЕЛЕНСКОМУ С ТРИ КОРОБА ПОМОЩИ

Сразу несколько европейских лидеров позвонили Зеленскому и пообещали ему столько помощи, сколько Украине понадобится. Среди звонивших можно особо отметить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Премьера Нидерландов Марка Рютте и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого не смог правильно назвать по имени президент США Джозеф Байден.

Рютте в разговоре был пафосен, но неконкретен. Его обещания свелись к заверениям, что Нидерланды "помогут Украине не только выстоять, но и выиграть". Обещание от страны, которая целых 5 дней сопротивлялась нацистскому вторжению в 1940 году, надо воспринимать, конечно же, со всей серьезностью.

А вот глава британского правительства был более конкретен. Он пообещал новые поставки военной техники в ближайшие недели и месяцы. И тоже рассчитывает на победу Киева.

- Как заявил премьер-министр, Украина может рассчитывать на то, что Соединенное Королевство продолжит оказывать ей долгосрочную поддержку, что продемонстрировала недавняя отправка на Украину 1 000 зенитных ракет, - рассказали о содержании переговоров в канцелярии Сунака. - Помимо этого, ведется работа, направленная на то, чтобы в ближайшие недели и месяцы передать Украине дополнительную военную технику, чтобы обеспечить ее победу на поле боя.

Столько всего наобещали, что можно и не унести.

МАЛЕНЬКИМ УКРАИНЦАМ - МАЛЕНЬКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Правительство Незалежной нашло способ борьбы с российским ракетными (и беспилотников) ударами. На заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в целях создания децентрализованной энергетической системы в стране планируют строить малые электростанции, отдавая предпочтение солнечной, ветровой, гидрогенерации и водородным технологиям. Насчет водородной, это, наверное приступят сразу после запуска первого гиперлупа, а что касается всего остального, то вполне реальный план. Теоретически. Но почему несправедливо обойдена вниманием велосипедная генерация на педальной тяге? А генерация от скаканий? Неисчерпаемые резервы, если учесть, что речь идет про Украину.

Можно еще, кстати, организовать маленькие плавильные печи наподобие мини-домны у каждой хатынки близ вишневого садочка, как это делали в Китае по распоряжению Великого кормчего. Вполне себе заменит тот же металлургический гигант "Арселор", который остановили. Китайцы, правда, вскоре от этого "металла" из домашних мини-плавилен отказались из-за их низких эффективности и качества, но им, скорее всего, не хватило упорства, не украинцы ведь. Но вот насчет убеждения, что в маленькие электростанции русские ракеты не попадут, лучше сразу избавиться от этих иллюзий.

Есть только один маленький, но весьма существенный вопрос – а кто все это будет строить?

И ЛАВРЫ МЕЛЬНИКА ПОКОЯ НЕ ДАЮТ

Новая дипломатическая победа Киева не заставила себя долго ждать. После того, как телефонные переговоры премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского закончились ничем, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук решил, что отношение между двумя государствами слишком ровные и решил их взбодрить. И, ни много, ни мало, а раскритиковал нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна за то, что тот провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

- Этот разговор – изменение в политике Израиля, - заявил посланник Киева и выразил сожаление, что в Иерусалиме не заметили "варварских ударов по Украине". Очень хочется Корнейчуку стать героем нового скандала в украино-израильских отношениях, как тому же Мельнику в немецко-украинских. Вот только не учитывает Евгений двух факторов – Израиль не ФРГ, там долго терпеть хама не будут. И второе, не менее важное – госсекретарь США Энтони Блинкен лично просил Коэна передать Лаврову его послание.

Женя, ты понял, куда ты влип? 10 лет без права переписки тебе светит за это в нынешней Незалежной. Еще раз - и в лучшем случае "будеш слухати, як бджоли гудуть коло хаты" (пчелы гудят возле дома).

10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ЛИСТОВКИ С БУКВОЙ Z

Впрочем, десять лет неба в клеточку на Украине сейчас можно отхватить практически на за что. Сотрудник харьковского телеканала "Тонис-центр" в апреле начал делать листовки. Ну как делать? Рисовал макеты и присылал дочери в Россию. В макетах использовалась российская патриотическая символика – георгиевская лента, призывы "Работайте, братья! Победа за нами! Мы на своей земле!" и т.д. По всей видимости, мужчина помогал дочери выполнить какое-то учебное задание. На улице листовки не раздавал, пропагандой не занимался, акции не устраивал.

Но не повезло, то ли донесли, то ли просчитали, в общем, поймали. На днях "самый гуманный суд в мире" – украинский – приговорил его к 10 годам лишения свободы. Тут и поерничать не получится. Разве что, когда Украина перейдет на латиницу, он сможет попытаться объяснить, что просто пытался нарисовать новый алфавит, просто начал с последней буквы.

НОВЫЙ СПОСОБ ОТКОСИТЬ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

Во время встречи Нового года в Киеве были зафиксированы 19 пусков праздничных фейерверков во время комендантского часа. Одного человека из Подольского района украинской столицы полиция задержала, и теперь ему грозит уголовное дело и реальный, пусть и небольшой срок. Впрочем, по сведениям от его знакомых, он не отчаивается и обжаловать приговор не намерен. А все из-за того, что его теперь не смогут мобилизовать и направить на фронт.

Что-то подсказывает, что теперь в Киеве забабахают не только "Герани" и "Калибры". Потому что это самый дешевый способ гарантированно откосить от мобилизации.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВОШЕЛ, ЭРДОГАН ВЫШЕЛ

Государственный совет Турции одобрил выход из Стамбульской конвенции, которая вводит понятие гендера и дает старт легализации однополых браков. Напомним, гендер обозначает не биологический пол человека, а то, кем он себя ощущает/обозначает/идентифицирует. Таким образом Турции вышла из Стамбульской конвенции окончательно, и теперь это юридически закреплено.

А вот Украина, наоборот, Стамбульскую конвенцию этим летом подписала в лице Владимира Зеленского и официально ратифицировала.

В общем, куда Владимир Зеленский вошел, оттуда Реджеп Тайип Эрдоган вышел.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Директора по связям с общественностью Иностранного легиона ВСУ, известную в Европе мошенницу, обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и значительных сумм собранных ею пожертвований.

- Литва несколько месяцев не выплачивает гражданам компенсации за отопление, сумма задолженности перед гражданами уже превысила несколько миллионов евро.

- Во Франции, где еще недавно гордостью страны была атомная энергетика, а сама республика являлась энергетическим донором для стран-соседей, местные власти начали раздачу талонов на получение дров.

- Мэр Днепропетровска Борис Филатов предложил распространить декоммунизацию и дерусификацию на еду и отказаться от салатов "Оливье" и "селедка под шубой". И похвастался, что холодец, в отличие от "русских блюд", может есть неделю. И не устанет. А от "Оливье" устал на второй день.

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