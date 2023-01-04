Байки из высшего света: «родословная» Прохора Шаляпина, «свадьбы» Анастасии Волочковой и другие легенды про звезд

Главная «телесваха» страны Роза Сябитова тоже не прочь подкинуть один-другой фейковый инфоповод, лишь бы СМИ не обходили стороной Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Конечно, в литературе подобное было уже описано и Ильфом с Петровым, и Зощенко, и даже Гоголем. Профессиональное шарлатанство как ни странно всегда было востребовано среди населения. Особенно в России, где доверчивых людей больше, чем берез. В подборке «КП» самые известные и нелепые байки знаменитостей, придуманные ими же.

Прохор Шаляпин и «дядя Федор»

Финалист «Фабрики звезд» Андрей Захаренков долго думал, как же можно прославиться в России? Ну не вокалом же, в самом деле. В нашей стране и так сонмы одаренных певцов. «Точно! А стану-ка я потомком великого русского артиста!», — решил Андрюша и после окончания музучилища пошел и сменил имя в паспорте, став Прохором Шаляпиным. Лжеродственником Федора Ивановича. Шли годы, певца приглашали в различные проекты, и вроде бы всем уже было понятно, что никаким потомком «настоящего» Шаляпина он не является, карьера Захаренкова как-никак двигалась вперед. Периодически он освежал интерес к себе такими же фейковыми, как и фамилия, романы с пожилыми дамами. Или разборками с бывшим продюсером Виктором Дробышем. Но вот, что интересно — Андрей до сих пор продолжает доказывать всем, что он на самом деле родня великому оперному певцу (по линии младшего брата Федора — Василия).

— Я с удовольствием сделаю ДНК-тест, — говорил он пару лет назад в эфире НТВ. — Я не против пройти его. Посмеемся всей страной, если я — не родственник. Но если я — родственник, я буду смотреть на вас и смеяться над вами, какие вы все злые и завистливые. По мне же видно, что я похож на Федора Ивановича!

Мужчины Анастасии Волочковой

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Загадочные мужчины прославленной балерины — почти как витрина мясного отдела. То ухо покажется, то нога, то рука. Голова — очень редко. Анастасия так часто секретит возлюбленных, что в интернете это уже давно сравнивают с той самой притчей про пастушка и волков. Но Волочкова не обращает внимания на злопыхателей — и всегда идет до конца! Ведь в этом она поопытнее многих. Еще в 2007 году она провела пышную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Лимузин, гости, фата, кольцо за 25 миллионов рублей. Все чин по чину. И все оказалось фейком, как потом призналась сама балерина. Через три года в жизни Волочковой появился новый сюжет — богатый ухажер с латинским именем Мигель. Что может быть таинственнее? Якобы миллионер из Чили очень долго добивается расположения блондинки и чуть ли не хочет забрать ее к себе в теплые края. Позже, как водится, выяснилось, что «дон Мигель» - актер массовки из Подмосковья, его опознал коллега. Ну, а про роман с Джимом Керри, который увидел Анастасию в «Жизели» во время гастролей Большого театра в США, и обомлел, и говорить не стоит.

Приключения Юлии Шиловой

Непревзойденный мастер литературы в мягкой обложке Юлия Шилова однажды решила...сбежать со свадьбы. Приехавшая покорять столицу из Приморского края девушка попала под влияние московского журналиста и собралась под венец. Но в день свадьбы прыгнула на поезд, осознав, что достойна лучшего, и укатила. Позже мужчина по имени Дмитрий, у которого были отношения с Шиловой, говорил, что ни о какой свадьбе разговоров и в помине не было. В следующий раз писательница решила поиграть в покушение. По легенде, второй муж Юлии нанял киллера, чтобы ее ликвидировать (зачем?), авторку схватили наемники, избили (перед казнью?), но ей удалось вырваться и сбежать. После ряда увечий Шилова, дескать, перенесла серию пластических операций. Да, врачи подтверждают, что к пластике писательница действительно прибегала, но предполагают, что киллер и избиватели тут ни при чем.

Видимо, этот тот случай, когда автору не хватает событийности в реальной жизни, и, завидуя героям собственным произведений, он старается привносить в реальность новые краски. Как умеет, конечно.

«Жабры» Витаса

Те, кто помнит Владислава Грачева (певец Витас) не по дебошам и ДТП, знают, на чем строился его образ в самом начале карьеры. Ультравысокие ноты, которые умеет извлекать артист, как гласила распространенная Витасом байка, выходят из...жабр, а сам артист — ихтиандр. Клип на песню «Опера номер два», собственно, на этом сюжете и был снят. Доходило до абсурда — фанаты предлагали Грачеву хороших врачей, которые помогут с пересадкой легких. Сам он не видит в маленькой лжи ничего предосудительного.

— Человечество любит легенды и сказки, — констатирует Витас. — И чем они страннее и изысканнее, тем больше люди в них верят. Но у меня не было цели специально придумывать миф о себе: сама песня «Опера №2» диктовала свои условия. Во-первых, она на тот момент очень отличалась от всего, что звучало вокруг, а главное — отражала мое тогдашнее внутреннее состояние. Вот и появилась потребность органично представить эту вещь в форме клипа, в котором зрители увидели персонажа с жабрами, не от мира сего, дальше они сами развили историю.

«Избиение» Розы Сябитовой

Главная «телесваха» страны Роза Сябитова тоже не прочь подкинуть один-другой фейковый инфоповод, лишь бы СМИ не обходили стороной. Так было с громкой историей «избиения» телеведущей. В 2010 году Сябитова официально заявила, что ее муж, продюсер Юрий Андреев, с которым она познакомилась на съемках шоу «Давай поженимся!» якобы избивает ее. В качестве доказательств были предоставлены жуткие фото: рассеченная бровь, окровавленная голова, сбитые в клочья волосы. Через год пара разошлась. И Юрий рассказал, что все это было выдумкой. Фото — постановочные, а с радостью подхватил и раскрутил историю Андрей Малахов, которому написали прямо с кухни.

— Сидели мы как-то с ней на кухне, она вдруг говорит: «Давай Андрею Малахову напишем, что ты меня избил!», — вспоминал Андреев. — Я даже фото Андрею отправил сам. И тут такое началось! Ведущую «Первого канала» избил любимый муж! Муж – тиран! Именно тогда и ворвалась известность в жизнь Розы, что поломало ей и психику, и душу. Она изменилась до неузнаваемости. Из нормальной женщины, заботливой жены превратилась в глуповатую, недалекую, циничную особу.