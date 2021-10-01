Смерть 42-летней жены-миллионерши Прохора Шаляпина вызвала скандал Фото: СОЦСЕТИ

Прохор Шаляпин вне себя от горя. Впавшая в кому 42-летняя жена певца Татьяна-Клаудиа Дэвис скончалась в реанимации. Молодой вдовец оповестил общественность о невосполнимой утрате и сочинил в память об усопшей эпитафию.

Прохор Шаляпин слезами и стихами выразил невообразимую скорбь по поводу безвременной кончины жены-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис. "День погас и в доме мне поют ветра, что тебя здесь больше нет... Как я любил тебя. Одна лишь ты могла взглядом разжигать огонь в моем одиноком сердце...", - написал в блоге молодой вдовец.

Он также оставил полный боли крик души. "Я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда", - добавил артист.

К посту Прохор прикрепил свадебные фотографии. На всех снимках молодые светятся от счастья. Пышную свадьбу сыграли в Лас-Вегасе. Торжество обошлось в 15 миллионов рублей.

Весь ужас трагедии заключается еще и в том, что Шаляпин не смог попрощаться с возлюбленной. Последний месяц жизни Татьяна провела в реанимации. Ее госпитализировали с коронавирусом сразу после свадьбы, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, из которой она не вышла. Когда Татьяна скончалась, Шаляпин был в Москве.

Друг певца заверил, что после смерти жены артист "не знает, куда бежать". "Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда", - цитирует life.ru актера Георгия Кирьянова.

По мнению артиста, теперь должно быть стыдно всем злопыхателям, говорившим, что заболевание Тани - выдумка. Однако завистники даже в столь скорбный час смеют открыть рот, скандалить и обвинять вдовца.

"Не верю в искренность любви", "Шоу и Шаляпин неразлучны", "И умирала одна, а Прохор в России веселился. Как мне кажется, должен быть рядом с женой. Как-то странно. Даже если не пускали к ней, все равно рядом, насколько это возможно", "Он шесть часов назад выложил историю с Буруновым", "Опять наследство будут делить", "Вот это везунчик, не успел жениться, как наследство подъехало. Ах, да, соболезную", - плюются гнусными обвинениями злые языки.

По-настоящему сопереживающий народ, в свою очередь, пытается подбодрить любимца. "Она теперь в раю", "Таню жалко очень", "Едва успел жениться, стал вдовцом", - пишут поклонники.

Лера Кудрявцева назвала смерть молодой жены звезды кошмаром.