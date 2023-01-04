Тяжелобольная Анастасия Мельникова приняла важное решение

Тяжелобольная Анастасия Мельникова присоединится к религиозной общине. Фото: "Россия 1"

Анастасия Мельникова несколько лет лечится от тяжелой болезни и принимает обезболивающие. Свой диагноз звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" не называет, отмечая лишь, что страдает настолько сильно, что даже передвигалась в инвалидной коляске. В скором времени актриса намерена присоединится к религиозной общине.

Анастасия Мельникова на протяжении пяти лет борется с серьезной болезнью. Актриса перенесла несколько операций. Пока избавиться от недуга не удается. Лечение продолжается, артистка настроена победить хворь.

В ближайшее время звезда намерена присоединиться к религиозной общине в Ленинградской области. "Очень хотим в Зеленецкий монастырь. Если мне разрешат, Маша отвезет меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда", - цитирует ее ФАН.

Стоит отметить, что из-за лекарств и операций внешность Мельниковой заметно изменилась. Она набрала лишние килограммы. "Между операциями были огромные периоды медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, - и тут следующая операция, новые гормоны", - сокрушалась артистка.

Анастасия всегда с теплом вспоминает период съемок в "Улицах разбитых фонарей". А еще она трепетно относится к своим коллегам по сериалу, хоть и не видится сейчас с ними. "Они видели меня такой молодой, стройной, красивой, что я стесняюсь жалостливых взглядов. Мне это больно. Они привыкли, что я всегда очень сильная. Сейчас в жизни появилась часть времени, когда я слабая", - поведала знаменитость.

Ей до сих пор не могут поставить диагноз. "Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить", - откровенничала Мельникова.

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