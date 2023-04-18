Приблизить общую Победу: Неравнодушные россияне вместе с военкорами собрали на квадроциклы и наборы для бойцов более 55 миллионов рублей

Квадроцикл на передовой намного маневреннее пикапа. Он легче и меньше любой машины
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается», - министр иностранных дел Российской империи эпохи правления Александра Второго Александр Горчаков.
На территории штаба Народного фронта в Москве широкой общественности и блогерам представили квадроциклы и наборы для бойцов, что собирают военкоры к годовщине проекта «Все для победы!». Этот новый сбор, который поддержали и спецкоры «Комсомолки» Александр Коц и Дмитрий Стешин.
Они, как и многие другие военкоры разместили в своих пабликах QR-коды, что позволяют гражданам оперативно делать пожертвования.
Военкоры хорошо знают, как в в условиях современных боевых действий важна скорость при смене боевых позиций. Ведь благодаря современным средствам разведки и беспилотникам, артиллеристы с закрытых позиций получили возможность корректировать огонь в режиме реального времени.
Набор для бойцов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О том, насколько себя оправдывает практика использования на поле боя квадроциклов, можно судить по роликам маневренной группы «Бессмертный Сталинград». Бойцы патрулируют линию соприкосновения и успешно кошмарят украинских боевиков с помощью установок ПТУР. Они регулярно публикуют ролики, показывая, как их целями становятся бронемашины, артиллерийские системы и скопление пехоты врага.
- Установка ПТУР размещена на квадроцикле и всегда готова к бою. Ее не нужно устанавливать, как миномет. Практика использование таких маневренных групп уже хорошо зарекомендовала себя на Донбассе, - отмечает военкор Александр Коц.
Квадроцикл на передовой намного маневреннее пикапа. Он легче и меньше любой машины, а значит сможет пройти по лесу, проскользнуть незамеченным через поле по низинам и оврагам. В Вооруженных силах есть мощные багги «Сармат», но их недостаточно. В полевых условиях нужны тысячи подобных машинок. Но более компактных, пусть даже в гражданской комплектации. Они нужны чтобы быстро подвезти боеприпасы, провести оперативное минирование дорог и переправ, забросить снайперские группы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, именно в этих бескрайних полях Донбасса и родилась в начале прошлого века тачанка. Легкая повозка на крепких рессорах со станковым пулеметом Максим в умелых руках стала грозным оружием на несколько десятилетий сразу у нескольких армий. На ней молниеносно заходили в тыл, во фланги противника, наносили неожиданные удары и уходили от погони. Сегодня реинкарнация тачанки в виде квадроциклов и багги снова властвует под Гуляйполем.
Из песни слов не выкинешь: «Эх, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса, Конармейская тачанка, Все четыре колеса!"
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Чуть менее года назад, в Ростове-на-Дону представители Народного фронта встретились с военными корреспондентами и журналистами, которые пишут о специальной военной операции, - рассказывает заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов. - Каждый из них сталкивался с потребностями бойцов на передовой. И тогда решили запустить действующий механизм помощи нашим воинам. Возникла идея сделать общероссийский сбор «Все для Победы». И мы со всей страны за год собрали 6 миллиардов рублей. Спасибо этим людям, что пожертвовали такую внушительную сумму. Неравнодушие наших граждан позволило все эти месяцы оказывать поддержку мужчинам, что стоят на страже рубежей России. В этот юбилей мы собрались с корреспондентами и решили объявить новый сбор.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Отметим, что 6 миллиардов рублей собрали более 1,5 миллионов человек. В среднем, каждый внес 4000 тысячи рублей. Каждый из них помог приблизить общую Победу и поддержать ребят на линии боевого соприкосновения. Сегодня проявить свою солидарность с бойцами на передовой может каждый, совершенно любой суммой на сайте Народного фронта.
Российские военкоры под крылом Народного фронта продолжили общий сбор для подразделений, чтобы оснастить их по последнему слову техники. И уже за месяц собрали более 55 миллионов рублей. Но это сумма не финальная.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Народный фронт рассчитывает к началу июня совместными усилиями благодаря поддержке жителей России обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений, а именно подарить боевым частям более 200 квадроциклов, а индивидуально бойцам – более 2500 рюкзаков с нужными вещами на 1,5 миллиона рублей», - отметил Горбунов.
По словам Горбунова, военные корреспонденты настояли на том, чтобы в набор бойца вошли: маскировочные сети и тенты, тепловизор, перископ, ремнаборы, зарядные устройства, коптер, прицел, металлоискатель, летние бафы, налокотники и наколенники, аптечки, ножи, энергетические гели, изотоники.
Развозить и вручать помощь Народного фронта будут военкоры и другие публичные лица. Многих уже стали представителями общественности на передовой. Отчеты о вручении помощи они публикуют в открытом доступе.
- Без всего этого наши воины могут обойтись или найти в ранце поверженного врага, - отметил военкор Дмитрий Стешин. - Но воевать, когда чувствуешь поддержку своих, всегда приятнее. Кроме того, своевременная помощь в виде беспилотников, тепловизоров и перископов снижает потери личного состава.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ВНИМАНИЕ!
В июне 2022 г. Народный фронт презентовал портал «Все для победы!», с помощью которого любой россиянин может поддержать военнослужащих на передовой. Перевести средства можно с помощью банковских карт, предусмотрены платежи по QR-кодам. Во всех региональных отделениях Народного фронта (есть в каждом регионе) принимают вещи, необходимые бойцам: карты памяти для квадропоктеров, аптечки, каски, квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и многое другое. Благодаря активной позиции граждан России для бойцов закупаются комплексы связи, оказывается помощь в оформлении документов на установку микропроцессорных коленей, коленных модулей, других протезов, что позволяют бойцам вернуться в строй.
КСТАТИ
Народный фронт – общественное движение, лидером которого является Президент России Владимир Путин. Он объединяет активных людей нашей страны для решения вопросов, важных для каждого гражданина. С февраля 2022 г. Народный фронт собирает и доставляет гуманитарную помощь ребятам на передовой и населению на освобожденных территориях, поддерживает вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения.
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