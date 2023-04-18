Приблизить общую Победу: Неравнодушные россияне вместе с военкорами собрали на квадроциклы и наборы для бойцов более 55 миллионов рублей

Квадроцикл на передовой намного маневреннее пикапа. Он легче и меньше любой машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается», - министр иностранных дел Российской империи эпохи правления Александра Второго Александр Горчаков.

На территории штаба Народного фронта в Москве широкой общественности и блогерам представили квадроциклы и наборы для бойцов, что собирают военкоры к годовщине проекта «Все для победы!». Этот новый сбор, который поддержали и спецкоры «Комсомолки» Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Они, как и многие другие военкоры разместили в своих пабликах QR-коды, что позволяют гражданам оперативно делать пожертвования.

Военкоры хорошо знают, как в в условиях современных боевых действий важна скорость при смене боевых позиций. Ведь благодаря современным средствам разведки и беспилотникам, артиллеристы с закрытых позиций получили возможность корректировать огонь в режиме реального времени.

Набор для бойцов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НАША ГОРДОСТЬ И КРАСА»

О том, насколько себя оправдывает практика использования на поле боя квадроциклов, можно судить по роликам маневренной группы «Бессмертный Сталинград». Бойцы патрулируют линию соприкосновения и успешно кошмарят украинских боевиков с помощью установок ПТУР. Они регулярно публикуют ролики, показывая, как их целями становятся бронемашины, артиллерийские системы и скопление пехоты врага.

- Установка ПТУР размещена на квадроцикле и всегда готова к бою. Ее не нужно устанавливать, как миномет. Практика использование таких маневренных групп уже хорошо зарекомендовала себя на Донбассе, - отмечает военкор Александр Коц.

Квадроцикл на передовой намного маневреннее пикапа. Он легче и меньше любой машины, а значит сможет пройти по лесу, проскользнуть незамеченным через поле по низинам и оврагам. В Вооруженных силах есть мощные багги «Сармат», но их недостаточно. В полевых условиях нужны тысячи подобных машинок. Но более компактных, пусть даже в гражданской комплектации. Они нужны чтобы быстро подвезти боеприпасы, провести оперативное минирование дорог и переправ, забросить снайперские группы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, именно в этих бескрайних полях Донбасса и родилась в начале прошлого века тачанка. Легкая повозка на крепких рессорах со станковым пулеметом Максим в умелых руках стала грозным оружием на несколько десятилетий сразу у нескольких армий. На ней молниеносно заходили в тыл, во фланги противника, наносили неожиданные удары и уходили от погони. Сегодня реинкарнация тачанки в виде квадроциклов и багги снова властвует под Гуляйполем.

Из песни слов не выкинешь: «Эх, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса, Конармейская тачанка, Все четыре колеса!"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1,5 МИЛЛИОНА НЕРАВНОДУШНЫХ

- Чуть менее года назад, в Ростове-на-Дону представители Народного фронта встретились с военными корреспондентами и журналистами, которые пишут о специальной военной операции, - рассказывает заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов. - Каждый из них сталкивался с потребностями бойцов на передовой. И тогда решили запустить действующий механизм помощи нашим воинам. Возникла идея сделать общероссийский сбор «Все для Победы». И мы со всей страны за год собрали 6 миллиардов рублей. Спасибо этим людям, что пожертвовали такую внушительную сумму. Неравнодушие наших граждан позволило все эти месяцы оказывать поддержку мужчинам, что стоят на страже рубежей России. В этот юбилей мы собрались с корреспондентами и решили объявить новый сбор.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отметим, что 6 миллиардов рублей собрали более 1,5 миллионов человек. В среднем, каждый внес 4000 тысячи рублей. Каждый из них помог приблизить общую Победу и поддержать ребят на линии боевого соприкосновения. Сегодня проявить свою солидарность с бойцами на передовой может каждый, совершенно любой суммой на сайте Народного фронта.

МОГУТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ТЫСЯЧАМ

Российские военкоры под крылом Народного фронта продолжили общий сбор для подразделений, чтобы оснастить их по последнему слову техники. И уже за месяц собрали более 55 миллионов рублей. Но это сумма не финальная.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Народный фронт рассчитывает к началу июня совместными усилиями благодаря поддержке жителей России обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений, а именно подарить боевым частям более 200 квадроциклов, а индивидуально бойцам – более 2500 рюкзаков с нужными вещами на 1,5 миллиона рублей», - отметил Горбунов.

По словам Горбунова, военные корреспонденты настояли на том, чтобы в набор бойца вошли: маскировочные сети и тенты, тепловизор, перископ, ремнаборы, зарядные устройства, коптер, прицел, металлоискатель, летние бафы, налокотники и наколенники, аптечки, ножи, энергетические гели, изотоники.

Развозить и вручать помощь Народного фронта будут военкоры и другие публичные лица. Многих уже стали представителями общественности на передовой. Отчеты о вручении помощи они публикуют в открытом доступе.

- Без всего этого наши воины могут обойтись или найти в ранце поверженного врага, - отметил военкор Дмитрий Стешин. - Но воевать, когда чувствуешь поддержку своих, всегда приятнее. Кроме того, своевременная помощь в виде беспилотников, тепловизоров и перископов снижает потери личного состава.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВНИМАНИЕ!

В июне 2022 г. Народный фронт презентовал портал «Все для победы!», с помощью которого любой россиянин может поддержать военнослужащих на передовой. Перевести средства можно с помощью банковских карт, предусмотрены платежи по QR-кодам. Во всех региональных отделениях Народного фронта (есть в каждом регионе) принимают вещи, необходимые бойцам: карты памяти для квадропоктеров, аптечки, каски, квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и многое другое. Благодаря активной позиции граждан России для бойцов закупаются комплексы связи, оказывается помощь в оформлении документов на установку микропроцессорных коленей, коленных модулей, других протезов, что позволяют бойцам вернуться в строй.

КСТАТИ

Народный фронт – общественное движение, лидером которого является Президент России Владимир Путин. Он объединяет активных людей нашей страны для решения вопросов, важных для каждого гражданина. С февраля 2022 г. Народный фронт собирает и доставляет гуманитарную помощь ребятам на передовой и населению на освобожденных территориях, поддерживает вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения.

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