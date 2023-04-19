Мир переходит на четырехдневную рабочую неделю. Введут ли ее в России

При сокращенной рабочей неделе сотрудники реже уходят на больничный и реже увольняются. Плюс компании экономят на электроэнергии и офисных расходах Фото: Иван МАКЕЕВ

В это трудно поверить, но мир стоит на пороге революции - речь идет о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Первопроходцем в этой области выступила Франция, где в 2000 году была введена 35-часовая рабочая неделя. По этому же пути двинулась Исландия. В стране вулканов 4 года (с 2015 по 2019) проводили удивительный эксперимент, в котором приняло участие чуть более 1 процента населения - в основном это были государственные служащие. Им сократили рабочую неделю до 35 часов с сохранением зарплаты. И нельзя сказать, что это был аттракцион невиданной щедрости, поскольку при этом производительность труда парадоксальным образом либо осталась прежней, либо выросла. Исландские власти расценили итоги эксперимента, как “ошеломляющий успех” и 86 процентов наемных работников получили право на четырехдневную рабочую неделю. В рамках аналогичного пилотного проекта в Великобритании более 60 компаний (общая численность сотрудников около 3000 человек) перешли на четырехдневку, при этом выручка предприятий волшебным образом увеличилась на треть.

Два года назад преимущества 32-часовой рабочей недели начали тестировать в Испании. И земляки Антонио Бандераса тоже пришли к выводу, что им с 4-дневкой по пути. Небольшая коррида возникла между работодателями и профсоюзами только по поводу сакраментального вопроса: “Где деньги, Зин?” Сотрудники при переходе теряли примерно 12 процентов заработка и профсоюзы требовали полностью компенсировать потери.

Я устал, я ухожу…

Это же маниловщина какая-то, скажете вы. Допустим, сотрудников можно понять - им как бы ни работать, лишь бы не работать. Но воображение отказывается представить себе работодателя с человеческим лицом, который вместо того, чтобы выжимать из тебя последние соки, будет беспокоиться о беззаботной жизни сотрудников. Однако у бизнеса могут быть свои резоны.

- Если смотреть на вещи здраво, то в реальности человек в течении рабочего дня может эффективно работать не более 4-5 часов, - считает Алексей Зубец, доктор экономических наук, Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Остальное время уходит на разговоры, перекуры, совещания и другую непроизводительную деятельность. Не уверен, что сокращение рабочей недели имеет смысл, но уменьшение рабочего дня до 6 часов - шаг вполне обсуждаемый.

Экономисты приводят следующие доводы:

- Чтобы человек работал хорошо, он должен быть мотивирован. От того, что сотрудник просто протирает штаны на рабочем месте, компания прибыли не получает. Поэтому пусть лучше он это время потратит на семью и отдых, зато на работу придет полным сил и свежих идей. Четырехдневка на 70 процентов сокращает число граждан, испытывающих эмоциональное выгорание. Проще говоря, работающих в режиме “отцепитесь от меня”.

- При сокращенной рабочей неделе сотрудники реже уходят на больничный и реже увольняются. Плюс компании экономят на электроэнергии и офисных расходах.

- Такой график интересен работодателю, который заинтересован в качестве кадров. Короткая неделя хорошее конкурентное преимущество, чтобы привлечь на работу более талантливых и результативных сотрудников, которые свободное время тратят на самообразование, повышение квалификации или научную деятельность.

Сверхурочная работа - убийца брака

Возникает вопрос: а пойдет ли лишний выходной на пользу сотрудникам, грезящим о трудовых подвигах? А вдруг они пролежат это время на диване перед телевизором, как мы это часто делаем во время длинных новогодних каникул? Или вступят в неравный бой с зеленым змием, а затем начнут скандалить с женой и соседями?

Ученые из университета Южной Австралии поставили шах и мат сторонникам этих опасений. Они провели простой эксперимент: уговорили 308 добровольцев носить специальные фитнес-трекеры круглосуточно в течении 13 месяцев, а затем проанализировали, как меняется поведение людей во время отпуска и рабочего времени.

Оказалось, что даже в режиме краткосрочного отдыха (а три дня выходных это своего рода мини-отпуск) человек начинает по другому относиться к жизни:

- люди уделяют спорту на 13% больше времени.

- сидячий образ жизни сократился на 29 минут в день.

- продолжительность сна увеличивается на 21 минуту каждую ночь.

Иными словами, ученые убеждают: дай людям волю - они будут вести более здоровую, полноценную, яркую жизнь. Больше уделять внимание семье и детям. К слову, исследования демонстрируют, что сверхурочная работа - убийца брака: 10 процентов трудоголиков работающих 50-60 часов в неделю довели отношения на личном фронте до катастрофы. А среди тех, кто работает больше 60 часов в неделю, на грани развода каждый третий.

Сесть-то он съест, да кто ж ему даст?!

А что же россияне? Большинство специалистов считают, что четырехдневка в обозримом будущем нам с вами не грозит. Мол, производительность труда у нас низкая, рабочих рук и так не хватает. А сокращение рабочей недели сделает наши компании и вовсе неконкурентоспособными.

Также бытует мнение, что необыкновенная “легкость в мыслях” нужна только представителям творческих профессий - то есть узкой прослойки работников. А работягам все эти страсти с эмоциональным выгоранием нипочем.

Но на самом деле, под влиянием прогресса изменилось содержание многих профессий. Сегодня умирает прежнее представление о рабочем классе, как о части общества, которая занята физическим трудом, считает Виктор Ефремов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономического факультета РУДН. Современный рабочий класс это преимущественно работники высокой квалификации, они имеют, как минимум, среднее специальное или высшее образование Их работа носит интеллектуальный характер и требует особых профессиональных знаний и навыков. Кстати, число рабочих, которые заняты физическим трудом на неквалифицированных операциях сократилось за последние 20 лет вдвое - с 15,2 до 8 процентов.

Производительность труда россиян действительно в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, например Германии или Северной Ирландии. Но причина не в том, что россияне ленивы. Мы отстаем технологически. Каким бы ты не был трудолюбивым и талантливым землекопом, но ты не в состоянии конкурировать с экскаватором. А по данным отчета Международной федерации робототехники, в 2020 году на 10 тысяч работников в России приходилось менее 10 роботов. А в Южной Корее - 855…

Но пока набрать 10 условных землекопов российскому работодателю будет дешевле, чем купить машину, или внедрить на работе систему искусственного интеллекта, производительность труда не вырастет. Так может, сокращение рабочей недели и капитанов экономики направит в нужный фарватер и создаст людям достойные условия жизни?

А В ЭТО ВРЕМЯ

От работы дохнут не только кони

- По данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за переработки в мире ежегодно умирает 745 тысяч человек.

- С 2000 года смертность по этой причине выросла на 29 процентов.

- 72 процента трагических случаев приходится на долю мужчин.

- Если вы работаете 55-часов неделю риск инсульта повышается на 35 процентов, по сравнению со стандартной 40-часовой неделей.

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