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Звезды23 марта 2023 15:55

Чеченский внук Аллы Пугачевой завладел ее имуществом

Внук Дени Байсаров завладел элитным пентхаусом Аллы Пугачевой в Филипповском переулке
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте

Дени Байсаров с мамой Кристиной Орбакайте

Фото: Евгения ГУСЕВА

Похоже, у Аллы Пугачевой в России все меньше и меньше остается имущества в России. Много лет назад она подарила свою роскошную квартиру на Тверской-Ямской дочери Кристине Орбакайте. Потом отдала любимую дачу на Истре старшему внуку Никите Преснякову. И вот теперь стало известно о том, что квартира в Филипповском переулке, окна которой выходят на храм Христа Спасителя, подарены младшему внуку артистки Дени Байсарову.

Алла Пугачева, как известно, женщина небедная. В свое время певица много гастролировала по стране и зарабатывала приличные деньги. Позже выступала на корпаративах. Капиталы Примадонна вкладывала в недвижимость.

Кроме того, ее бывший зять Руслан Байсаров начале 2000-х подарил любимой теще апартаменты в центре Москвы по соседству с храмом Апостола Филиппа. Сейчас квартиры похожей планировки в Филипповском переулке можно купить минимум за 300 миллионов рублей. В апартаментах Алла Борисовна почти никогда не жила. К слову, в этом же элитном доме жили Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

А недавно стало известно, что пятикомнатный пентхаус площадью 500 кв. м тоже мог утечь из рук примадонны – прямиком к чеченскому внуку Дени Байсарову. 24-летний наследник живет в Москве и никуда из страны уезжать не собирается.

"По слухам, эта квартира уже давно подарена певицей второму внуку - Дэни Байсарову, ведь именно его отец в свое время подарил эту квартиру Пугачевой", - приводят Дни.Ру слова светской львицы Алены Кравец.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАлла Пугачева: досье KP.RU