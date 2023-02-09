Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой сменил имя

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Внук Аллы Пугачевой несколько месяцев назад тайно сбежал из России. Никита Пресняков сначала пересек границу с Эстонией, а уже оттуда улетел в США. Музыкант пытается строить за океаном карьеру. Для этого он даже сменил имя, взяв для работы англоязычный псевдоним.

Cтарший внук Аллы Пугачевой в США снимает клипы западным певцам. Но работает Никита Пресняков не под русским именем, а под стильным псевдонимом Nick Pres. "Снял клип и уже попал во все СМИ. Не верю, что это происходит со мной", - похвастался 31-летний сын Кристины Орбакайте.

Певец удостоился чести поработать с Долли Партон и Дианой Уорвик. Ролик, срежиссированный Пресняковым, увидит свет 24 февраля. Но уже сейчас Никита радуется своему успеху, как ребенок. Ведь ему, внуку Аллы Пугачевой, удалось поработать...с престарелыми американскими звездами.

Что касается жены артиста Алены Красновой, то она ведет в Америке богемный образ жизни. Девушка часто проводит время с подругами на тусовках, занимается спортом, ходит по ресторанам.

У супругов есть своя квартира в Лос-Анджелесе, которую приобрела звездная бабушка Никиты. С деньгами им, вероятно, тоже помогают знаменитые родственники.

Стоит отметить, что Пресняков родился в Лондоне, а учился в Америке. Он окончании нью-йоркский университет кинематографии и актерского мастерства, но найти работу по специальности после выпуска не смог. Какое-то время работал в баре. Когда же внуку Пугачевой надоело влачить жалкое существование в Штатах, он вернулся в Россию. Но и здесь оказался не у дел.