Не покупайте малышу много игрушек – он может потерять фантазию и разучиться решать проблемы

Психологи посоветовали родителям не покупать ребенку много игрушек из-за риска потери фантазии Фото: Shutterstock

Современные дети во всем мире буквально завалены игрушками. Самые разнообразные куклы и аксессуары к ним, машинки, совсем как настоящие, сверкающие сиренами на ходу, а то и на радиоуправлении, поющие колыбельную или разговаривающие с младенцем персонажи любимых сказок - чего только не придумывают маркетологи по всему миру, чтобы заставить родителей потянуться к кошельку. Вот только счастливее ли нынешние дети поколения своих родителей и дедушек-бабушек, которые выпрашивали новую Барби с маминой зарплаты? Ведь нередко ребенок теряет интерес к покупке, еще не дойдя с ней домой из магазина….

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В американском городе Огайо провели такой эксперимент. Малышам в возрасте от 1,5 до 2,5 лет предоставили возможность поиграть. Никаких ограничений для игры не было, но попеременно детям предлагали разное количество игрушек. Оказалось, что более продолжительную и разнообразную игру малыши придумывали, когда ученые им давали четыре простые игрушки. А вот когда в доступе у детей оказывалось 16 игрушек, игра шла через пень-колоду.

Таким образом, небольшое количество игрушек в доступе влияет на многие аспекты развития ребенка, включая воображение и ролевые игры, самовыражение, физические навыки - мелкую моторику, координацию, поиск решения проблемы. Быть может, у специалистов даже есть конкретная считалка для пап и мам: 4 игрушки для ребенка – хорошо, 16 – уже перебор, значит, надо 8? Или 10?

- Назвать какую-то определенную цифру - это все равно, что определить среднюю температуру по больнице, - говорит психолог Ирина Рябкова, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета Психологии образования МГППУ. – Четыре игрушки ребенок возрастом может охватить взглядом. Есть такое понятие, как объем внимания. Долгое время считали, что человек одновременно может удерживать свое внимание на семи объектах, плюс-минус два. Но потом оказалось, что это исследование делали на профессорском составе в университете, на людях, натренированных на работе с информацией, а на самом деле мы одномоментно можем охватывать вниманием три – четыре объекта.

Но это вовсе не значит, что у ребенка должно быть только четыре машинки или пупса, и все. Секрет в том, чтобы в комнате в прямом доступе, буквально под рукой у малыша были любимые игрушки, те, с которыми он играет часто. Понаблюдав, вы сами поймете, что это и будут те самые три – четыре игрушки. В шкафчике на полке – те, которые тоже ему обычно интересны, но не столь любимы сейчас. А те, что лежат без дела несколько дней, смело убираем в места для хранения повыше и подальше. Когда игрушки, участвующие в игре ежедневно, надоедают, вновь достаем из закромов подзабытые. Такой круговорот мишек и паровозиков в отдельно взятой квартире.

ПОЧЕМУ РОБОТЫ ПРОИГРЫВАЮТ МЯГКОМУ МИШКЕ?

Игрушки на батарейках и с усложненным механизмом, или яркие, с разными шуршащими – пищащими дополнениями действительно захватывают внимание малыша, как и все новое, то, что требует исследования. Но этот интерес скоротечен, хватает его, в зависимости от сложности игрушки, на 20 – 30 минут, говорит психолог Ирина Рябкова в одном из подкастов МГППУ «Сталоясно».

Дальше навороченную игрушку ребенок оставляет и идет к обычной: к своему мишке и пирамидке. Все дело в том, что простые игрушки хороши для детских сюжетно-ролевых игр, когда ребенок создает воображаемую ситуацию, в которой есть действующие лица, участвуют другие дети и игрушки или предметы, события развиваются. В игре же с интерактивной технологичной игрушкой программа ограничивает действия ребенка. Он тут только «вызывает к жизни» программу. Условно говоря, танцующий задорную песенку робот-пес не может быть страшным серым волком, который поджидает поросят.

ОДИН ДОМА ИЛИ ВМЕСТЕ В ПЕСОЧНИЦЕ?

Для дошкольников игра – это и способ общения, и средство для развития абстрактного мышления. Так ребенок учится общаться с другими по поводу какой-то ситуации, будь это поиск сокровищ или игра в больницу, и видеть смыслы, скрытые «за» ситуацией. Ребенок играет в те сюжеты, которые для него важны и учится делиться своими смыслами и переживаниями по их поводу, а также - воспринимать то, чем делится его партнер по игре, Маша или Петя в той же самой песочнице. Это шаги на пути к будущему партнерству и взаимодействию. Так что хорошо, когда ребенок может играть в группе других детей примерно одинакового возраста.

СТОИТ ЛИ ВЫБРОСИТЬ ВСЕХ ХАГГИ ВАГГИ?

Нашумевшая история с потенциальным вредом игрушек Хагги Вагги порядком напугала родителей. Но страх, что Хагги Вагги может сделать ребенка агрессивнее - это, скорее, страх самого взрослого, отмечает психолог, а для ребенка этот «страшила» может стать другом.

- В большинстве случаев дети не замечают в Хагги Вагги ничего страшного. Его зубастую улыбку ребенок не воспринимает как агрессивную, - говорит Ирина Рябкова. - Они ориентируются на то, что игрушка мягкая, податливая, ее можно прижать к себе, она повторит изгибы и движения тела. Такие сенсорные качества очень важны для детей.

ВАЖНО!

Ребенку может быть пять лет, а может, и пятнадцать. Но никогда не стоит без спроса забирать его игрушки, и уж тем более продавать их или выкидывать, отмечает психолог Ирина Рябкова. Для ребенка игрушка – это важная часть его мира и ребенок воспринимает неуважение или жестокость по отношению к игрушке как неуважение и жестокость по отношению к нему самому. Передарить, отдать можно только когда ребенок сам готов к этому, когда он согласился отдать свою машинку соседскому мальчику.