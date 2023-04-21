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Наука21 апреля 2023 13:16

Это будет в конце апреля: «Голландский Нострадамус» предрек человечеству разрушительные катаклизмы

«Голландский Нострадамус» Хугербитс предрек миру сильные землетрясения в конце апреля 2023 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Голландский Нострадамус прочит недоброе.

Голландский Нострадамус прочит недоброе.

Фрэнк Хугербитс (Frank Hoogerbeets) из Нидерландов – голландский Нострадамус, как его называют, ставший известным на весь мир 6 февраля 2023 года после разрушительного землетрясения в Турции, предсказав катаклизм за три дня, обнародовал новое «пророчество». Согласно ему (по данным на 21 апреля 2023 года), грядет землетрясение магнитудой почти 9 (8+) - вероятность высокая – 60 процентов. Шансы удара магнитудой выше 6 – аж 80 процентов.

Место – точно неизвестно – где-то на Дальнем Востоке.

Землетрясения южнее Новой Зеландии.

Землетрясения южнее Новой Зеландии.

Напомню, Хугербитс представляет «институт SSGEOS» - Solar System Geometry Survey (Исследование Геометрии Солнечной Системы). И прогнозирует те или иные сейсмические события, анализируя расположение планет и нашей Луны. Они образуют определенные конфигурации, которые и позволяют сделать выводы на ближайшее будущее. Особая компьютерная программа ищет «опасную геометрию», схожую с той, которая соответствовала бы прежним катаклизмам и выдает результаты.

Методика прогноза – своего рода симбиоз астрологи и сейсмики. Сейсмическая астрология, если так можно выразиться. Официальная наука ее, естественно, не признает и высмеивает.

В самом деле, пояснения «голландского Нострадамуса» выглядят далекими от науки: катаклизмами грозят Меркурий, Солнце и Нептун,

Солнце, Венера и Уран, Венера, Меркурий и Юпитер, Солнце, Венера и Марс, которые то и дело образуют между собой прямые углы. Стало быть, начиная с 21 апреля можно ждать неприятностей – вплоть до 25 апреля.

Как предупреждает Хугербитс, возможны изменения – он уточняет прогнозы каждый день. Но пока не поменял.

Ему бы еще и места точнее указывать – цены бы не было.

Можно ли доверять «астросейсмологу»? Если безоговорочно, то нет. Но прислушиваться на всякий случай стоит. Иногда он, что называется, «попадает». Вот обещал ближе к концу марта землетрясения магнитудой под 7. И они случились - чуть севернее Новой Зеландии, около Эквадора, в Афганистане. С небольшим опозданием – 3 апреля – основательно тряхнуло Камчатку. Магнитуда 6,9, как сообщили на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Жители почувствовали.

Землетрясение на Камчатке.

Землетрясение на Камчатке.

Кстати, предостережения представителя более традиционной сейсмологии не сильно расходятся с прогнозами «астросейсмолога». Главный научный сотрудник лаборатории физики колебаний пробных масс Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин ожидает, что «весьма вероятно разрушительное землетрясение в Японии. Даже до 9-9,5 баллов». Правда, по его мнению, катаклизм возможен вплоть до мая 2023 года.

Нас беда, похоже, обойдет стороной. Алексей Любушин прогнозирует «сейсмоактивность на юге Японии. Волна цунами в этом случае пойдет в сторону густонаселенного Токио».

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Прогноз, в котором точно указаны место и сила землетрясения, был размещен в Твиттере (подробности)

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