Это будет в конце апреля: «Голландский Нострадамус» предрек человечеству разрушительные катаклизмы

Голландский Нострадамус прочит недоброе.

Фрэнк Хугербитс (Frank Hoogerbeets) из Нидерландов – голландский Нострадамус, как его называют, ставший известным на весь мир 6 февраля 2023 года после разрушительного землетрясения в Турции, предсказав катаклизм за три дня, обнародовал новое «пророчество». Согласно ему (по данным на 21 апреля 2023 года), грядет землетрясение магнитудой почти 9 (8+) - вероятность высокая – 60 процентов. Шансы удара магнитудой выше 6 – аж 80 процентов.

Место – точно неизвестно – где-то на Дальнем Востоке.

Землетрясения южнее Новой Зеландии.

Напомню, Хугербитс представляет «институт SSGEOS» - Solar System Geometry Survey (Исследование Геометрии Солнечной Системы). И прогнозирует те или иные сейсмические события, анализируя расположение планет и нашей Луны. Они образуют определенные конфигурации, которые и позволяют сделать выводы на ближайшее будущее. Особая компьютерная программа ищет «опасную геометрию», схожую с той, которая соответствовала бы прежним катаклизмам и выдает результаты.

Методика прогноза – своего рода симбиоз астрологи и сейсмики. Сейсмическая астрология, если так можно выразиться. Официальная наука ее, естественно, не признает и высмеивает.

В самом деле, пояснения «голландского Нострадамуса» выглядят далекими от науки: катаклизмами грозят Меркурий, Солнце и Нептун,

Солнце, Венера и Уран, Венера, Меркурий и Юпитер, Солнце, Венера и Марс, которые то и дело образуют между собой прямые углы. Стало быть, начиная с 21 апреля можно ждать неприятностей – вплоть до 25 апреля.

Как предупреждает Хугербитс, возможны изменения – он уточняет прогнозы каждый день. Но пока не поменял.

Ему бы еще и места точнее указывать – цены бы не было.

Можно ли доверять «астросейсмологу»? Если безоговорочно, то нет. Но прислушиваться на всякий случай стоит. Иногда он, что называется, «попадает». Вот обещал ближе к концу марта землетрясения магнитудой под 7. И они случились - чуть севернее Новой Зеландии, около Эквадора, в Афганистане. С небольшим опозданием – 3 апреля – основательно тряхнуло Камчатку. Магнитуда 6,9, как сообщили на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Жители почувствовали.

Землетрясение на Камчатке.

Кстати, предостережения представителя более традиционной сейсмологии не сильно расходятся с прогнозами «астросейсмолога». Главный научный сотрудник лаборатории физики колебаний пробных масс Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин ожидает, что «весьма вероятно разрушительное землетрясение в Японии. Даже до 9-9,5 баллов». Правда, по его мнению, катаклизм возможен вплоть до мая 2023 года.

Нас беда, похоже, обойдет стороной. Алексей Любушин прогнозирует «сейсмоактивность на юге Японии. Волна цунами в этом случае пойдет в сторону густонаселенного Токио».

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Прогноз, в котором точно указаны место и сила землетрясения, был размещен в Твиттере (подробности)