В российской клубнике нашли лошадиную дозу антибиотиков: насколько опасно сейчас покупать ягоды

Содержание антибиотиков в российской клубнике в 20 раз превышает норму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это уже не цветочки – начались ягодки! Да не простые. А напичканные антибиотиками. По данным Россельхознадзора, в клубнике, выращенной в России, обнаружили 20-кратное превышение норм по содержанию антибиотиков (в частности, тетрациклина). Перебор токсичных веществ нашли и в импортных ягодах, но все же не такой серьезный.

Антибиотики (тетрациклин, стрептомицин, неомицин, полимиксин и др.) при выращивании растений используют для борьбы с болезнями, паразитами и т.д. Еще лекарства могут ускорять рост, воздействуя на обмен веществ.

Понять, что в той или иной ягоде содержится антибиотик, на вкус невозможно. Он не имеет запаха или привкуса. Поэтому определить содержание могут только специалисты в лабораторных условиях.

Председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко рассказал «Комсомолке», что без применения всевозможных стимуляторов роста в России не производится практически никакая сельхозпродукция.

- Откуда такое многократное превышение? От отсутствия четкой регламентации. В Европе все эти средства запрещены. За их использование уголовная ответственность, потому что это в конечном счете вредит человеку. У нас они не запрещены ни в животноводстве, ни в растениеводстве, - говорит Василий Мельниченко.

Вред ягод и прочей продукции с лекарствами, со слов специалистов, в следующем. Организм человека, получая малые дозы антибиотиков из растительной и животной пищи, постепенно к ним адаптируется. И потом будет сложнее вылечить его от болезней – антибиотики уже не смогут так эффективно бороться с недугом.

- Ученые-генетики утверждают, для решения проблемы нужно убирать антибиотики из сельского хозяйства. Иначе через 20 лет лечить человека будет невозможно, - продолжает Василий Мельниченко. - Но это же гормоны роста, без которых наш аграрный комплекс нерентабелен.

Почему нерентабелен? Потому что в нашем сельском хозяйстве доминирует не мелкий и средний бизнес, как это часто бывает на западе, а крупные агрохолдинги. Мелкому фермеру, как поясняет наш эксперт, гораздо проще вырастить хороший урожай клубники или мясистую скотину без использования антибиотиков. В отличие от многих хозяйств-гигантах:

- Не может корова на ферме в 30 тысяч голов расти без антибиотиков! – утверждает Мельниченко. - Как быть? Как в Европе. Например, в Ирландии 150 тысяч фермеров. В Ленинградской области, которая сопоставима с ней по площади - всего тысяча. Остальные - крупные хозяйства. Но при этом Ирландия безо всяких химикатов производит в 13 раз больше сельхозпродукции, чем Ленинградская область. Вот вам и рецепт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сейчас в России уже вовсю торгуют спелой клубникой. Продавцы уверяют, что это кубанский или крымский урожай, но в реальности это вполне может быть и турецкая, и греческая, и испанская ягодка. Стоит ли такой доверять?

- Любая клубника, когда ее сорвешь с кустика, хранится только до вечера, на второй день она уже портится, - поясняет Василий Мельниченко. – Поэтому неважно, откуда привезена ягода. Она все равно с антибиотиками и обработана химикатами для долгого хранения. Естественная среда созревания ягод – лето, когда ее не надо «ускорять». А значит, содержание антибиотиков в летней ягодке может быть меньше. Но брать лучше все равно местную, потому что срок хранения клубники маленький.