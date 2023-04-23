Секреты съемок фильма «Вызов»: зачем режиссер брал в космос шлем для регби и как Юлия Пересильд справилась лучше профессиональных космонавтов

Космонавты отнеслись к идее съемок на орбите с любопытством, но и легкой настороженностью

История с «Вызовом» началась еще в 2000 году. Константин Эрнст рассказывал: «Я тогда договаривался с руководством «Роскосмоса», уже пора было подписывать документы, но… Вместо русской съемочной группы полетел американский мультимиллионер Деннис Тито. Ему было уже 60 с копейками, у него были проблемы с сердцем, он вернулся на Землю, сделал операцию и полетел еще раз. Молодец, мы его уважаем. Вот только нам потом обещанного пришлось ждать не три года, а двадцать три».

Константин Эрнст. Фото: Александра ЛЕВЧУК

История возобновилась в 2020-м. Эрнст вернулся к идее снимать кино в космосе, его поддержал тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. К работе быстро привлекли Клима Шипенко. Неудивительно, что выбрали именно его: снятый им «Холоп» на тот момент был самым кассовым российским фильмом в истории, а фильмы «Салют-7» (тоже про космос!) и «Текст» оба удостоены премии «Золотой орел».

Изначально идея была совсем простой: обычный человек с улицы внезапно отправляется в космос. Но с чего бы ему туда лететь? В процессе обсуждения решили, что это будет хирург, которому нужно спасти на орбите космонавта. Вариант с полостной операцией отвергли сразу, остановились на торакальной (торакс - это грудная клетка). И сразу постановили, что в центре сюжета будет женщина.

В создании сценария активно участвовали и торакальные хирурги, каждый день делающие операции на Земле, и медики Центра подготовки космонавтов, и работники обеспечения Центра управления полетами. Это оказалось полезным: по словам одного из консультантов-врачей, в первоначальном варианте сценария медицинской действительности не соответствовало ничего. Самым интересным и сложным оказалось продумать, как будет выглядеть хирургическая операция в невесомости - ведь понятно, что никто и никогда такого еще не делал. Общими усилиями с трудом смоделировали эту ситуацию.

Юлия Пересильд на МКС

20 кандидаток не прошли медкомиссию

Многие помнят, что осенью 2020-го Первый канал объявил открытый кастинг на главную роль: его могли пройти не только актрисы, но и любая желающая. Надо было записать на видео монолог Татьяны Лариной, - а именно ее письмо Онегину - и прислать продюсерам. Записала и прислала его и Юлия Пересильд. Но в первую партию кандидаток она не попала - снималась в тот момент в другой картине и в другой стране.

В итоге отобрали 20 претенденток. И все они не прошли медкомиссию! По словам Эрнста, «это совершенно другой тип медицинского обследования, не тот, к которому мы привыкли в жизни. Можно быть качком и бегать стометровку за девять секунд, и не пройти отбор. И при этом Деннис Тито, несмотря на больное сердце, его прошел… Когда Юля вернулась со съемок, мы сидели в Доме литераторов, она еще не знала, что никто из выбранных кандидаток не летит в космос. Выпила рюмочку, закурила сигарету… Я сказал: «Слушай, ты давай завязывай, тебе на следующей неделе ехать в Звездный городок на медкомиссию!» Она сказала: «Да?» И затушила сигарету…»

Пересильд рассказывала, что никогда не могла представить себе кастинг, который включал бы в себя гастроскопию, колоноскопию, проверку ровности носовой перегородки, чудовищное количество КТ, МРТ и прочих медицинских манипуляций. «И от меня ничего не зависело. Это было не про актерские способности, не про ЗОЖ, не про мое здоровье сегодняшнего дня. А про те данности, которые у меня от мамы с папой». Но Юлия подошла для полета, как и режиссер Клим Шипенко (тот сейчас говорит, что Пересильд выбрала сама Вселенная).

Фото: Роскосмос

Обоим пришлось ознакомиться с огромным количеством учебников - по системам жизнеобеспечения, по конструкции корабля, - а потом сдавать зачеты и экзамены. Пройти множество тренировок, в частности, на выживание в условиях дикой природы (на случай, если спускаемый аппарат упадет не туда, куда планировалось, а, например, в тайгу - как однажды случилось с космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым). Правда, тренировка на выживание, как призналась Пересильд, была всего одна.

А еще им постоянно приходилось тренироваться на «горках» (это когда специально оборудованный самолет набирает высоту и стремительно спускается вниз; при этом внутри исчезает гравитация и создается невесомость. Такие эпизоды есть в фильме). Инструктор, работавший с Пересильд и Шипенко, сказал, что они справляются лучше многих профессиональных космонавтов… Кроме того, Юлия и Клим специально поехали в военный госпиталь, где шла операция на грудной клетке, и пять с половиной часов стояли в операционной, наблюдая за врачами и вникая во все детали. А потом Пересильд два месяца училась делать швы на силиконовом тренажере.

При этом у Юлии был дублер - актриса Алена Мордовина. Она родилась в 1987 году, работает в Новом драматическом театре, играла небольшие роли в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Жуки», «Триггер». Если бы с Пересильд что-то случилось в последние дни перед вылетом, Алена бы ее заменила, и именно ее мы наблюдали бы в «Вызове». Но все прошло нормально: ракета с Климом, Юлией и Антоном Шкаплеровым взлетела, и через три часа все трое добрались до МКС.

Космонавты отнеслись к идее съемок на орбите с любопытством, но и легкой настороженностью. На МКС у них крайне строгий график, где расписано все: время подъема, время, отведенное на завтрак (30 минут), на беговую дорожку (один час), на работу (8-9 часов)… Вписать туда еще и съемки представлялось очень сложным. План работы пришлось переделывать в ЦУПе. Кроме того, Антону Шкаплерову, Олегу Новицкому и Петру Дубову приходилось жертвовать ради киноискусства личным временем или сеансами связи с родственниками.

Фото: «Централ Партнершип»

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ

«В невесомости хотелось петь и танцевать»

* Одна из проблем с невесомостью - люди в ней кажутся слегка опухшими. «Обычно космонавты выглядят довольно упитанными пацанами, - объясняет Эрнст. - Такое впечатление, что кормят их на МКС хорошо, а движения там мало, вот они и поправляются. На самом деле работают они много, рацион их тщательно рассчитан, они сохраняют форму. Просто на Земле гравитация оттягивает кровь к земле, а когда гравитации нет, кровь распределяется равномерно. И лица у большинства людей становятся несколько шире. Нам дополнительно повезло: Юля в кадре оказалась красавицей!» (Пересильд тоже говорит: «Я в космосе выгляжу лучше, чем на Земле. Я чувствовала себя очень красивой, хотя до этого мы боялись, что я там отеку, будет красное лицо, и меня невозможно будет снимать. А в результате – ощущение легкости, полное отсутствие веса тела, эти волосы, которые там где-то болтаются, желание петь, танцевать...»).

* Волосы в кадре у Юлии стоят вертикально, образуя некое подобие короны. «Я очень внимательно и долго смотрела видео: как выглядят женщины на МКС. И обратила внимание, что когда у девушек немножко вьются волосы, они красиво лежат в невесомости. У меня было с собой 20 резинок, и я завивала ими свои волосы каждый вечер, после того, как мыла голову. Поэтому они так волшебно стояли. А иначе выглядели бы как некий шарик».

* Героиня «Вызова» берет с собой в космос мягкую игрушку в качестве талисмана. Кажется, что это нарушение правил - ну, зачем тащить на МКС всякий лишний хлам? Ан нет: такие игрушки не просто можно, а нужно брать с собой в полет. Это так называемые индикаторы невесомости: когда в ракете, движущейся к МКС, исчезает гравитация, игрушка всплывает в воздух. Раньше космонавты использовали для этой цели пластмассовые шарики, но потом решили, что с игрушками веселее. К слову, на станцию разрешается брать всего 1 килограмм личных вещей. Но с Климом и Юлией отправились реквизит, объективы, световое и звукозаписывающее оборудование (на Земле его тщательно проверяли, чтобы исключить возможность пожара) Еще Шипенко взял с собой шлем для регби, чтобы не биться головой о стены станции.

* Работа в космосе была очень напряженной. За 12 суток Клим Шипенко, выступавший на МКС не только как режиссер, но и как оператор, отснял более 78 часов (!) материала. Для сравнения, на Земле наснимали 297 часов материала (а готовый фильм идет всего 164 минуты).

* Юлия Пересильд рассуждает: «Полетела бы я в космос еще раз?.. Честно скажу, я скучаю по МКС. Другой вопрос, что мои и Клима дети и родители пережили во время нашего полета очень многое. Нам было хорошо в ракете, а им было немножко сложнее. Сейчас им уже спокойно. Может быть, когда дети немножко подрастут, можно будет попробовать еще раз. Но с собой бы я своих дочерей не взяла. Нет, нет, нет! У нас уже были дома такие разговоры, и я сказала: «Только через мой труп!»