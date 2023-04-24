Магнитные бури бьют по здоровью и увеличивают смертность: Когда звонить в "скорую"

Врач Капнинская предупредила, что магнитная буря крайне опасна для гипертоников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Института прикладной геофизики (ИПГ) нашу планету накрыла мощная магнитная буря. За последние сутки она достигла уровня G4, что означает очень сильную степень - при показателе G5 буря считается «экстремальной». Ученые предупреждают, что из-за повышенной возмущенности магнитного поля Земли могут появиться серьезные сбои в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. А что же с организмами людей?

Если вам кажется, что во время магнитной бури и в течение пары дней после такого «шторма» самочувствие ухудшается, то… вам не кажется, говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. «Влияние магнитных бурь на организм человека - не глупость, а доказательная наука», - подчеркивает эксперт.

В 2019-м году, еще до пандемии, которая заметно ударила по здоровью жителей Земли, американские ученые провели исследование и опубликовали научную работу с тревожным названием. «Геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, повышают риск общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний» - к таким выводам пришли сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне.

Крупное эпидемиологическое исследование было проведено в 263 городах США. «Мы обнаружили достоверную связь между кратковременными геомагнитными возмущениями (магнитными бурями. - Ред.) и ростом смертности, изучив данные примерно за 30-летний период», - пишут авторы научной работы. В том числе, во время мощных вспышек на солнце зафиксирован рост частоты инфарктов, особенно весной и осенью. При этом влияния на количество инсультов анализ не выявил.

Почему магнитные бури повышают число летальных исходов, науке пока точно не известно. Эксперты предполагают, что дело может быть в воздействии на вегетативную нервную систему. Она регулирует работу внутренних органов, выработку гормонов, изменяет состояние кровеносных сосудов (спазмы, расслабление). И при этом является автономной - не зависит от воли человека. А вот на условия окружающей среды реагирует и порой очень бурно. По всей видимости, у людей с сердечно-сосудистыми проблемами при геомагнитных бурях реакция вегетативной нервной системы оказывается настолько критичной, что может резко ухудшить состояние, считают исследователи. В частности, возможны сбои сердечного ритма, которые ведут к внезапной сердечной смерти.

КОНКРЕТНО

Что известно науке о влиянии геомагнитных бурь

В ходе различных исследований было показано, что:

- в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда повышается в среднем на 5%;

- у людей с острым коронарным синдромом (внезапное ухудшение кровоснабжения сердца по разным причинам) во время магнитных бурь, которые происходили в течение первых 2-х суток после сердечного приступа, смертность подскакивала в 1,6 раза;

- в дни геомагнитных возмущений достоверно растет количество госпитализаций с опасным нарушением сердечного ритма (фибрилляцией предсердий);

- во время геомагнитных бурь чаще наблюдается повышение артериального давления. А также сбои циркадных ритмов, из-за чего у людей возникают проблемы с засыпанием.

БУДЬ В КУРСЕ

Как сохранить здоровье во время «солнечных штормов»

Пандемия ковида подкосила сердечно-сосудистую систему у многих. Вегетативную нервную систему вирус тоже не обделил своим вниманием. Плюс переживания и стрессы. Словом, здоровье сейчас расшатано у большинства из нас. Поэтому «солнечный шторм» может аукнуться даже тем, кто раньше на такие «мелочи» не реагировал, предупреждают врачи.

- Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников, - пояснила врач-терапевт Надежда Капнинская. - Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства (самое простое и дешевое - валидол. - Ред.).

В целом в периоды мощных вспышек на солнце людям нужно быть готовыми к скачкам артериального давления, росту нервозности и раздражительности, отмечают медики.

- Если тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт ст, нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления, - рассказал KP.RU профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов. Проще всего позвонить диспетчеру Скорой.

При учащенном сердцебиении могут быть назначены лекарства из группы бета-блокаторов. Но для этого требуются особые показания (определенные диагнозы, высокий риск инфаркта и т.п.). Поэтому нужна полноценная медицинская консультация, подчеркивает кардиолог. Например, можно воспользоваться сервисами теле- и аудио-консультаций, которые в некоторых регионах доступны по полису ОМС. Либо связаться с платными медсервисами.

Также для облегчения состояния в дни магнитных бурь медики советуют:

- по возможности высыпаться, снизить умственные и физические нагрузки. В частности, не увлекаться силовыми тренировками;

- есть больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда и алкоголь;

- кофе и крепкий чай пить не чаще одного раза в сутки. В идеале - временно заменить их зелеными чаем или травяным с мятой, чабрецом, ромашкой. Они обладают мягким успокаивающим действием;

- побольше гулять на свежем воздухе и почаще проветривать помещения.

ВАЖНО

При каких признаках срочно вызывать Скорую

Поскольку при мощных магнитных бурях растет риск сердечно-сосудистых катастроф, напоминаем, при каких симптомах нужно срочно вызывать Скорую:

- внезапно возникшая резкая, сильная боль в груди;

- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;

- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности (например, после сна);

- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, потливостью, снижением артериального давления.

КСТАТИ

В организме человека найдены рецепторы, которые чувствительны к изменениям магнитного поля Земли. Количество таких молекул у разных людей отличается. Поэтому кто-то может чувствовать воздействие «солнечных штормов» более ощутимо, а для кого-то влияние гораздо слабее, предполагают ученые. Однако связи между концентрации рецепторов и ухудшением состояния здоровья пока обнаружить не удалось.

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