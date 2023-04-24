Мощная магнитная буря класса G3 может привести к помехам связи и навигации

Из-за вспышки на Солнце Землю накрыла сильная магнитная буря. Фото: REUTERS

Магнитная буря класса G3 накрыла Землю в воскресенье 23 апреля. Об этом сказано в сообщении Института прикладной геофизики.

Сообщается, что уровень магнитной бури поднимается до G4, в то время как максимальное значение этого показателя – G5 (экстремально сильно).

Во время магнитных бурь уровня G4 возможны помехи в связи и навигационных системах. Кроме того, жители Земли могут наблюдать северное сияние в нехарактерных для этого местах, в частности, в тропиках.

Ранее сообщалось, что жители Московской области поздним вечером 23 апреля стали свидетелями необычного оптического явления в небе - северного сияния (оно же полярное сияние, оно же аврора). Специалисты объясняют, что подобное свечение происходит в атмосфере когда магнитное поле Земли взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

По расчетам Центра прогнозов космической погоды NOAA (Национальной администрации атмосферы и океанов США), северное сияние вероятно вечером в воскресенье и в ночь на понедельник практически по всей Евразии, вплоть до широты северных районов Казахстана. В ночь на понедельник 24 апреля видели и фотографировали сияние в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме, Переславле-Залесском, Твери, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге и других российских регионах.

Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие – нет, читайте здесь на KP.RU.