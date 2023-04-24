Многодетная мама: «Мне стыдно снова просить спасти меня от смерти, но дети…»

Доктора назвали этот случай уникальным - несмотря на тяжелейшую форму заболевания, Люда Гордеева борется с болезнью вот уже десять лет и выживает только благодаря вашей помощи, но рак снова рецидивировал…

Это невыносимо страшно, когда человек извиняется за свое желание жить. Еще страшнее, когда многодетная мама просит прощения за то, что дети любят и бояться потерять ее. А с Людой разговор начинается именно так: «Стыдно снова просить… Рецидив… Я продолжаю бороться… Умоляю, помогите!» У Люды четверо детей, тяжелейшая форма рака - результат халатности врачей (долго лечили «не от того», запустили). Сейчас бесплатных вариантов выжить для нее просто не существует. Всю эту грустную историю в подробностях можно отследить по нашим публикациям, первая из которых была десять дет назад - «Четверо малышей умоляют спасти от смерти маму!» (КП за 05.07.2013), а последняя - летом прошлого года («Умирает многодетная мама – помогите ее спасти!» КП за 14.06.2022). И снова смерть на пороге, и снова есть шанс спасти Люду, если кто-то откликнется.

«Господи! Не тело, а географическая карта!» - Люда всегда с горечью вспоминает тот болезненный полу-вскрик медсестры на одном из осмотров. А ведь это было почти в самом начале лечения. С тех пор пережито еще множество операций, 15 курсов химиотерапии, 3 радиотерапии. По-настоящему оценить уровень мужества и терпения Люды могут только врачи. Они-то знают, какую боль переживает эта несчастная женщина.

Людмила умоляет спасти ее от смерти, а ее семью — от сиротства.

- Знаете, что такое огромное, настоящее счастье? – грустно улыбается Люда. - Это вот так проснуться и узнать, что ты просто здорова, что больше не умираешь! Я помню, как это было и мечтаю только об этом – просто жить с любимой семьей. Не бороться каждую секунду, а жить! Если бы не дети, я бы не вынесла всего этого. Но ради них, умоляю, помогите, пока еще есть шанс!

А шанс действительно есть. Доктора подтверждают это и подчеркивают, что в этот раз ситуация гораздо лучше, чем прошлым летом.

- Перед нами действительно уникальный случай! – говорит радиохирург, директор Института Онкологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС). - Дело в том, что с той формой рака, которая у Людмилы, люди вообще-то более пары лет не живут. Это тяжело и физически, и психологически. Чтобы не вдаваться в медицинские сложности, скажу, что химиотерапия для таких больных максимум на два года рассчитана. Понимаете? А Людмила живет уже десять лет, и собирается жить дальше. У ее организма есть на это силы, и это уникально само по себе! Это дает нам полное право верить в то, что именно в ее случае произойдет полное излечение. Оно вполне возможно, если, конечно, не бросать все и добить рак.

Увы, «уникальностью» не расплатишься за лечение. И даже если бы сами специалисты работали вообще бесплатно, расходные материалы для аппаратуры стоят очень дорого, и никто их бесплатно не подарит.

Итак, сейчас у Людмилы обнаружены две опухоли в лимфоузлах. Нужна очень срочная радиотерапия. Стоимость лечения – почти пять миллионов рублей. У семьи давно не осталось ничего, кроме баснословных долгов. И все же, чудом и волей добрых людей половина суммы уже собрана. Остается собрать еще 2 300 000 (два миллиона триста тысяч рублей). Все документы проверены редакцией, находятся у Людмилы на руках, и она готова предоставить их по требованию жертвователей. Любая сумма - это огромная помощь.

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Телефон: 8 (963) 675-4046

Номер карты: 4276 3802 6700 1654

ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: ГОРДЕЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

Номер счета: 40817810638044706653

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

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