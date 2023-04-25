Первое свидание великой «Арматы»: Лучший российский танк наконец-то выпустили на поля спецоперации

В мире нет, пожалуй, другой такой боевой машины, которая рождалась бы под таким «контрастным душем» мнений специалистов и обывателей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мире нет, пожалуй, другой такой боевой машины, которая рождалась бы под таким «контрастным душем» мнений специалистов и обывателей. С одной стороны мы уже который год слышим восторги о новом слове в российском и мировом танкостроении, об уникальных характеристиках, а с другой - желчные вопли, что это «железный фейк», созданный для показухи.

На все критиканские реплики конструкторы спокойно отвечали: «Новый танк – не ребенок, через 9 месяцев не рождается». И продолжали совершенствовать машину. А потом побывали с ней на поле боя в Сирии, посмотрели ее в деле. Заодно и увидели, что надо подтянуть и где подкрасить.

Когда же началась спецоперация, в соцсетях снова заехидничали: «Ну и где же ваш хваленый монстр?» В ответ - новость, что на одном из южных полигонов экипажи отрабатывают боевое слаживание. А теперь и вторая весть: ««Арматы» палят из пушек по врагу». Премьера в донецких степях состоялась.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

В 2016 году на одном из подмосковных полигонов министр обороны РФ Сергей Шойгу разрешил мне залезть в «Армату» (под строгим надзором). Я начинал службу танкистом, поэтому и «душа чесалась» сравнить Т-14 с моим первым танком Т-10М (была такая тяжеленная машина в советские годы, похожая на гигантского стального слона: внутри – грубо отесанные, но надежные железяки – рычаги управления, педали, поворотники, агрегаты и густо «нафаршированное» снарядами боевое отделение).

Нырнув в люк Т-14, я ни одного снаряда не увидел. Экипаж отгорожен от них толстенной броней «капсулы». Если в Т-10М ты, как в тракторе времен первых пятилеток, то Т-14 - это космический корабль (кругом дисплеи, джойстики, компьютеры, датчики, камеры, автоматические вычислители, мониторы, планшеты). И негромко, но гордо сказанные мне в ухо слова конструктора: «Мы использованы самые передовые технологии. И все наши – отечественные».

Я назадавал тогда своему собеседнику много-много вопросов. И получил ответы.

КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАТЬ ТАКОЙ ТАНК?

Все время появляются новые, все более навороченные машины. Наши Т-72 и Т-90 - хорошие, но и у модернизации есть свои пределы. Потому и было решено создать будущий основной боевой танк Российской армии.

Работы над Т-14 начались в 2010 году. Этим занимались Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения и корпорация «Уралвагонзавод». Была поставлена задача создать «принципиально новый танк следующего поколения». Базой для него стала универсальная гусеничная платформа «Армата». Главное отличие от всех существующих моделей - необитаемая башня.

Это наш первый танк, созданный под задачи сетецентрических войн: машина воюет не одна, а в составе группы, участники которой постоянно взаимодействуют друг с другом. Они управляются через единую систему. В такую группу могут входить САУ, вертолеты, танки, БМП. И тут Т-14 выступает в роли не только «бойца» и командира, но и разведчика, корректировщика. Во время боя машина получает все необходимые данные в режиме реального времени и передает их всей тактической группе.

В ШАГЕ ОТ РОБОТА

Здесь самой современной электроники (еще раз подчеркнем, российской), как в бабушкиной булочке изюма. Автоматизировано практически все (спецы считают, что это шаг к созданию полностью роботизированной военной техники).

Здесь и система управления, и навигационные приборы, и оружейная система, системы контроля за состоянием и прочее-прочее.

Мощная вычислительная система позволяет моментально обрабатывать огромные объемы информации от сотни датчиков. Это снижает нагрузку на экипаж и увеличивает его боеспособность. Есть и еще одна «фишка» - система обнаружения целей с помощью активно-пассивного радиолокатора, и даже тепловизор, так необходимый в бою.

КАКАЯ У НЕГО БРОНЯ?

Т-14 «одет» в композитную многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибром 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм.

Башня закрыта двумя слоями. Основной - созданный по новой технологии, которая позволияет не только снизить массу машины, но и повысить непробиваемость, и противоосколочный кожух - специальные датчики так называемых вышибных панелей, они снижают удар взрывной волны, если боекомплект сдетонирует. А поскольку экипаж находится в бронированной капсуле, это должно спасти ему жизнь.

Т-14 «одет» в композитную многослойную броню, которая выдерживает удары противотанковых ракет калибром 152 мм и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов 125 мм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ОН ЗАЩИЩАЕТСЯ ОТ СНАРЯДОВ ВРАГА?

Помимо брони (ее спецы называют пассивной защитой), Т-14 использует и два других способа защиты - активную и динамическую.

Это комплекс "Афганит". Он перехватывает снаряды и ракеты врага еще до подлета к машине. Для этого есть радио-оптические радары. Снаряды, летящие в сторону танка, сбиваются на расстоянии 15-20 метров.

А если экипаж обнаружит, что противник подсвечивает танк лазерным лучом, специальная пушка выстреливает дымовой завесой и боевая машина становится невидимой для головки самонаведения противотанковой ракеты.

А башня автоматически поворачивается максимально защищенной частью в сторону летящего снаряда.

А есть еще и комплекс «Малахит». Модули (плиты), установленные на броне танка, подрываются при ударе боеприпаса противника, разрушая его.

Ну и еще одна любопытная «фишка»: разработчики танка применили специальные технологии, которые не позволяют противнику идентифицировать нашу машину в инфракрасном и радиодиапазонах.

КАКОЕ У НЕГО ОРУЖИЕ?

Основное орудие - 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М. У нее автоматическая систему заряжания. Она может стрелять высокоточными снарядами, в том числе кумулятивными и осколочно-фугасными, а еще мощными противоброневыми ракетами. Танк может оснащаться и 152-миллиметровой пушкой. Правда этот вариант уменьшает количество снарядов, но повышает ударную мощь. Кстати, 152-мм орудие способно стрелять ракетами с дальностью поражения до 10 км.

А еще Т-14 оснащен зенитным пулеметом калибра 12,7 мм с дистанционным управлением и дальностью поражения воздушных целей до 1,5 км, а также спаренным с пушкой пулеметом калибра 7,62 мм для уничтожения пехоты противника. Дальность стрельбы пушки - около 7 км снарядами и более 12 км противотанковыми ракетами.

ЕГО ТАЩУТ 1600 «ЛОШАДЕЙ»

Мощность 12-цилиндрового двигателя - до 1600 лошадиных сил.

Предусмотрена и автоматическая коробка передач с возможностью переключения на механическое управление.

Расход топлива - около 100 литров на 100 км.

Максимальная скорость на дороге - до 90 км/ч, на бездорожье - до 70 км/ч. Танк способен преодолевать водные препятствия глубиной до 5 метров.

К тому же «Армата» весит 48 тонн, - и по этому показателю наш танк превосходит все западные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия готовит к бою «Армату»: Что изменит в зоне СВО танк, которому нет равных

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал "Армату" "танком-управленцем", которому нет равных (подробности)