Обретёт ли Татьяна Буланова долгожданное счастье с молодым мужем: честный прогноз нумеролога

Татьяна Буланова после двух распавшихся браков с продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым, похоже, наконец счастлива в личной жизни. Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Буланова после двух распавшихся браков с продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым, похоже, наконец счастлива в личной жизни. Вот уже три года она встречается с предпринимателем Валерием Рудневым, за которого этим летом собирается замуж.

Молодой жених на 19 лет младше своей знаменитой избранницы - ему 35, ей 54, но разница в возрасте пару не смущает. Будущие супруги вовсю заняты свадебными хлопотами, в частности, готовят к открытию ресторан, где пройдет торжество. Это заведение Руднев купил за 50 миллионов рублей и преподнес будущей жене в качестве свадебного подарка. Щедрый, любящий, красивый жених - что еще нужно для счастья? Вот и Буланова надеется: в третьем браке она наконец обретет семейное тепло и уверенность в завтрашнем дне.

А что скажут эксперты-нумерологи, которые рассчитывают совместимость по дате рождения: суждено ли сбыться мечтам артистки? Или третий брак, как и два предыдущих, закончится разводом?

Так, звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева и свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше, полагает, что Булановой действительно повезло: они с будущим мужем подходят друг другу.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Татьяна родилась 6 марта 1969 года - в нумерологии это "день прекрасных влюблённых". Она носитель знака миротворца и знака артистизма, - рассказывает Клара Кузденбаева. - До 37 лет певица отрабатывала карму рода, поэтому её вторая половина жизни гораздо удачнее первой. Кармичные люди, как правило, бывают разбросаны, неуверенны в себе, в отношениях пасуют. Есть комплексы, заниженная самооценка. Но у Татьяны хорошая энергетика. Она действительно талантливая, терпеливая, справедливая. Большая труженица, характер жесткий, громадные аналитические способности. Сейчас у неё год небольшого спада (нумерологи считают год с дня рождения до дня рождения. - Ред.), а в 55-56 лет предстоит новый виток в карьере: Буланова о себе еще заявит.

При этом, по словам нумеролога, удача Булановой совершенно не сопутствует: по жизни ей ничего с неба не падало, всё доставалось трудом, талантом и умом.

- Главное, о чем надо помнить, что её код поведения - праздник. Если Татьяна, не смотря ни на что, будет радоваться жизни, больше улыбаться, петь веселые, а не плаксивые песни, ей будет сопутствовать успех, - продолжает наш эксперт.

Молодой жених в жизни Булановой появился потому, что ей очень хотелось перемен - такие почти мистические появления свойственны Водолеям.

- Валерий родился 16 февраля 1988 года - в "день быстрых движений". Он носитель знака власти, любит командовать, - говорит нумеролог. - У него, также как и у Татьяны, есть нарушение программы рода, отсюда разбросанность, неуверенность, комплексы, скептицизм. Также Валерию не хватает энергии, поэтому в течение дня могут проявляться перепады настроения, деспотизм в поведении, резкость. В быту характер не из легких, но в то же время, этот мужчина гиперталантлив и даже обладает гипнотическими способностями, даром предвидения.

В отличие от будущей жены, Руднев - человек очень фартовый: в его программе целых три "восьмерки". Как правило, такие люди рождаются в богатых семьях, а если вдруг в простой - всё равно достигают успеха.

- Валерия ждут большие деньги, он станет очень богатым человеком. Он не ленивый, не халявщик, не альфонс. Сейчас у него год спада, а в следующем году он хорошо заработает, предстоит покупка недвижимости. Жених принесет Татьяне удачу, а она станет для него донором энергии, - отмечает Клара Кузденбаева и тут же добавляет ложку дегтя в бочку меда. - Единственное, что в 38 лет у Валерия должен начаться период перемен в личной жизни. Есть большая вероятность, что он встретит новую любовь. А Татьяна, при всех прочих благоприятных факторах, его идеальной парой все-таки не является. Однако если Валерий вложит в Буланову много денег, он никогда с ней не расстанется: это залог их крепких отношений.

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