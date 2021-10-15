Татьяна Буланова - о планах родить молодому жениху: "Мне не страшно в 60 вести ребенка в школу"

Татьяна Буланова лишь недавно перестала скрывать бойфренда, с которым счастлива уже два года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Татьяна Буланова лишь недавно перестала скрывать бойфренда, с которым счастлива уже два года. Жених-теннисист Валерий Руднев на 19 лет младше артистки: ей - 52, ему - 33. Детей у спортсмена пока нет, а значит, рано или поздно встанет вопрос о наследниках... Готова ли она родить третьего ребенка, и почему не сложились два предыдущих брака с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым, певица рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Наверное, не судьба. Мне кажется, я была безупречной женой, но может, моя безупречность кого-то раздражала, - рассудила артистка. - Я не могу сказать, мол, первый муж был алкоголик, второй тунеядец, поэтому и разошлись. Конечно, это не так. Мне до сих пор трудно понять, почему так вышло. Возможно, у нас просто были разные взгляды на жизнь, разные характеры. Естественно, каждый раз я выходила замуж на всю жизнь, но реальность внесла свои коррективы. Расходиться всегда тяжело. Ты до последнего держишься за семью, хочешь ее сохранить... Особенно, если вы вместе более 10 лет. Мой первый брак просуществовал 13 лет, второй - 11. Еще и память предательски подводит в момент расставания: плохое забывается, помнится хорошее, и от этого себя еще больше жалко.

По словам звезды, сейчас она абсолютно счастлива с молодым избранником. И хоть злопыхатели шепчутся, что он годится Булановой в сыновья, сама она разницы в возрасте не ощущает.

- Во-первых, он внешне достаточно солидный, высокий и выглядит старше. Вообще, это все условности, на которые не стоит обращать внимания, - отмахнулась артистка. - Валера ведет себя абсолютно по-мужски. Умный, есть голова на плечах, с чувством юмора. Что касается детей, это очень интимный вопрос, мне не хотелось бы его обсуждать публично... Пожалуйста, пусть женщины берут пример с Аллы Пугачевой - это гениальный пример. Да и с меня тоже можно, но я пока не замужем: официального предложения не было. Теоретически я готова на суррогатное материнство (несколько лет назад Буланова заморозила яйцеклетки. - Ред.), но пока этот вопрос еще не встал ребром. Каково в 60 вести ребенка в первый класс? Да ерунда это все. Все нормально, не вижу в этом ничего такого. Мне сейчас 52 года, второго ребенка я отвела в школу уже за 40. Для кого-то это поздно, а другие выходят замуж в 60-70 лет и счастливы. Все это условности, которые люди придумали сами. А жить нужно так, как тебе нравится.

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