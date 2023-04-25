Взбешенный Александр Цекало закатил скандал и набросился на девушку

Фото: EAST NEWS

Александр Цекало давно обосновался в США. Вместе с четвертой женой Дариной Эрвин шоумен живет на берегу океана в Беверли-Хиллз и ведет тихую семейную жизнь. Конечно, артист приезжает в Россию на заработки и съемки. При этом Александр не теряет свою популярность даже в Америке.

Александр Цекало, несмотря на свою скромную внешность, всегда пользовался успехом у женщин. Он был женат четыре раза. Несколько лет назад шоумен обрел личное счастье с молодой казашкой Дариной Эрвин. Темноволосая красотка пленила артиста своими талантами. Продюсер совершенно потерял голову.

К слову, связь Цекало с красавицей не все друзья звезды приняли хорошо. Как сообщал Александр, ему даже пришлось порвать с ними ради Дарины. "К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть", - огорошил признанием Цекало.

О своей личной жизни влюбленные предпочитают не распространяться. Избранница Цекало лишь изредка выкладывает фотографии и видео, на которых можно увидеть продюсера.

А на днях супруги попали в скандал. Александр и Дарина отоваривались в небольшом "русском" гастрономе в Лос-Анджелесе. Пока они выбирали продукты для ужина, их узнала проходившая мимо покупательница. Обрадовавшись встрече со звездой, девушка сделала исподтишка фото, а потом, набравшись смелости, подошла попросить у Цекало селфи, пишет телеграм-канал Самые Сливки.

Фото: СОЦСЕТИ

Она рассказала, что в этот момент Эрвин ей мило улыбалась. А вот ее именитый супруг как с цепи сорвался. Взбешенный мужчина буквально набросился на даму с нехорошими словами. Девушка никак не ожидала такой бурной реакции от 62-летнего кумира.