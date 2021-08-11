Как выглядит подросший сын Александра Цекало от сестры Веры Брежневой

Когда-то Александр Цекало был счастлив с Викторией Галушкой Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Цекало и Виктория Галушка были в браке с 2008 по 2018 год. Ни свою свадьбу, ни развод супруги не афишировали. За время совместной жизни младшая сестра Веры Брежневой родила от продюсера двоих детей. В 2008 году на свет появилась дочь Александра, а через четыре года - сын Михаил. Мальчик растет точной копией своего звездного отца.

Александр Цекало не ведет социальные сети, да и его бывшая жена Виктория Галушка не афиширует личную жизнь. Редкими кадрами подросших детей шоумена и его третьей жены иногда делится родная сестра Виктории и Веры Брежневой.

Шоумен потерял голову от любви к красавице Дарине Эрвин Фото: EAST NEWS

Анастасия Галушка опубликовала снимок с Мишей. Первое, на что обращаешь внимание, - невероятное сходство сына с Цекало.

Известно, что Александр сейчас редко видится с детьми. Он живет в США с четвертой женой Дариной Эрвин.

Миша очень похож на своего знаменитого папу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктории не удалось сохранить после развода хорошие отношения с бывшим мужем, который бросил ее ради молодой художницы. Женщина тяжело переживала разрыв. Супруги расставались со скандалом. Продюсер забрал у женщины даже свою фамилию, поэтому Виктория снова стала Галушкой. На нервной почве она сильно похудела.

В общении с отпрысками от бывшей избранницы у Цекало есть одно неписанное правило. Александр запрещает дочери и сыну говорить при нем о Виктории, когда наследники прилетают к нему погостить. После развода с Галушкой продюсер полностью обеспечивает семью.