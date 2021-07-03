Цекало в пух и прах разругался с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном из-за молодой жены

Художница Дарина Эрвин и продюсер Александр Цекало Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Цекало в 2018 году неожиданно после 10 лет брака развелся сестрой Веры Брежневой. А потом публика узнала о романе продюсера с красавицей Дариной Эрвин, которая оказалась младше артиста на 29 лет. В январе 2019 года пара сыграла свадьбу в США. Супруги живут в Майами и удивляют общественность своей страстной семейной жизнью. Ради красавицы жены Александру пришлось пойти на жертвы.

Александр Цекало рассказал, почему не сядет за один стол с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Как признался продюсер, он приобрел любовь всей своей жизни, но потерял друзей из-за новой жены Дарины Эрвин. Судя по всему, знаменитости разругались в пух и прах.

"К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть", - огорошил признанием Цекало, которое он сделал во время интервью кинокритику Егору Беликову.

Отметим, брак с Дариной Эрвин стал для шоумена четвертым. В предыдущем союзе с Викторией Галушкой у Цекало подрастают двое детей - дочь Александра и сын Михаил.

Дарина любит рисовать обнаженные натуры, а дома она ходят в полуголом виде. Надо сказать, что Эрвин есть чем хвастаться, девушка - обладательница отличной фигуры и пышного бюста. "Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", - признается избранница звезды.

Продюсер без ума от молодой супруги и даже пошел ради нее на беспрецедентный шаг. Он выкупил у бывшей жены свою фамилию. По слухам, Александру пришлось заплатить сестре Веры Брежневой крупную сумму, чтобы та вновь стала Викторией Галушкой, а его новая пассия могла быть единственной Цекало.

К слову, четвертый брак идет на пользу Александру. Деятель отечественного шоу-бизнеса экстремально похудел, превратившись из упитанного джентльмена в моложавого и подтянутого мужчину. Следит Эрвин и за образованием мужа. Дома они не разговаривают по-русски. "Дома мы обычно разговариваем на английском. Для меня это проще, а Саша так получает бесплатные уроки языка. Но в нашем доме постоянно царит хаос: здесь можно услышать фразы как на русском, так и на идише или иврите", - отмечала Дарина.