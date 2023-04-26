"Набросился прямо в примерочной": 79-летняя американка обвинила Трампа в попытке изнасилования

В США начались слушания по делу против Трампа, обвиняемого в изнасиловании журналистки Фото: REUTERS

Нью-йоркский суд начал отбор присяжных, которые будут рассматривать новое дело, открытое против 45-го президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в попытке изнасилования, якобы имевшей место быть более 30-и лет тому назад.

Истица – 79-летняя журналистка Джин Кэролл. Долгие годы она вела собственную колонку в журнале Elle, публикуя свои советы для читательниц этого глянцевого издания.

Кэролл утверждает, что познакомилась с Трампом в середине 1990-х годов. В один из дней она приняла его приглашение пройтись по магазинам: миллиардер искал женское белье для подарка и попросил Кэролл помочь ему со столь деликатным выбором.

В одном из больших магазинов оба прошли в примерочную, где Трамп, по словам Кэролл, набросился на нее и попытался изнасиловать. Она пока не поясняет – как такое могло произойти в столь людном месте. Также истица почему-то тогда ни закричала, не попросила о помощи. Но отбиться от назойливого Трампа дама смогла, так как в ее заявлении обозначена именно попытка изнасилования, а не что-либо другое.

Оставшиеся в живых подруги Кэролл ее рассказ подтверждают, настаивая на том, что сразу после шопинга с Трампом журналистка рассказала им о случившемся. Но в полицию ни они, ни Кэролл почему-то решили не обращаться. Зато спустя несколько десятилетий все готовы живописать мельчайшие подробности инцидента в зале суда.

История эта не нова: Кэролл впервые рассказала о ней в 2019 году, опубликовав свои мемуары, но в суд почему-то решила обратиться только сейчас.

Сам Трамп заявил, что не только о попытке изнасилования, но и о самой Кэролл узнал совсем недавно, когда ему пересказали печатные откровения журналистки. Бывший и, возможно, будущий президент США считает, что дама просто выдумала эту историю, чтобы поднять продажи своих мемуаров, а судебный иск стал частью продолжающейся кампании по его дискредитации.