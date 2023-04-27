Елена Блиновская выложила пророческое фото накануне задержания Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярная блогерша Елена Блиновская буквально за день до своего задержания опубликовала в одной из социальных сетей пророческую фотографию. Девушка как будто предчувствовала собственное задержание и возбуждение крупнейшего уголовного дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей.

Опубликованный снимок шокировал публику. Подписчики гадают: случайность это, или «королева марафонов» предчувствовала развязку событий, произошедших с утра в четверг, 27 апреля.

пророческое фото Елены Блиновской Фото: из соцсетей

Как бы то ни было – девушка действительно угадала. Спустя сутки, в 7:05 утра четверга, ей пришлось заломить руки точно так же, как на фото – Блиновскую на арендованном люксовом «Майбахе» задержала ФСБ при попытке пересечь границу с Белоруссией. Оттуда «королева инфоцыган» планировала улететь в Казахстан. Но не вышло.

Напомним, что «королеву марафонов» задержали за неуплату налогов общей суммой почти на один миллиард рублей. Блиновская занижала свои доходы путем «дробления» бизнеса и за период 2019-2021 годы задолжала государству свыше 918 миллионов рублей.В целях легализации денежных средств она занималась различными финансовыми операциями.

Сейчас в офисе и доме Елены Блиновской проводятся обыски, а сама задержанная допрашивается сотрудниками правопорядка. СК опубликовал видео задержания и обысков в доме блогерши.