Появилось видео задержания и обыска в доме Елены Блиновской Фото: стоп-кадр из видео

Появилось видео с моментом задержания и обыска в доме известной блогерши Елены Блиновской. На кадры оперативной съемки попал и ее люксовый автопарк. Видео опубликовано в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Сотрудникам правопорядка удалось запечатлеть на видео дорогие автомобили Блиновской и несколько мотоциклов в гараже. Они продолжают необходимые следственные мероприятия, проводят допросы с задержанной.

Ранее стало известно о задержании Елены Блиновской на границе с Белоруссией. Она пыталась пересечь границу, чтобы после улететь в другую страну. Блогершу обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллиардов рублей. Также следствие подозревает ее в отмывании денег в особо крупном размере.

Пересечь границу она пыталась на арендованном люксовом автомобиле, а предварительно, она хотела запутать следствие, купив билеты на эту же дату с вылетом и Домодедово.