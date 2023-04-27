Юрист Алексей Гатин: Елену Блиновскую ожидает показательная порка и реальный срок

Блогер Елена Блиновская
Фото: Иван МАКЕЕВ
Перспективы известной блогерши, баронессы инфоцыганского бизнеса Елены Блиновской безрадостны. Напомним, ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов почти на миллиард рублей и отмывание денег, нажитых преступным путем.
27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке сбежать из России в Белоруссию, а оттуда выехать еще дальше.
- Уклонение от уплаты налогов — достаточно частая статья в отношении предпринимателей, и суды чаще всего приговаривают их к условным срокам, - рассказал kp.ru управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» юрист Алексей Гатин. - Но в случае с Блиновской, думаю, будет по-другому: ее ожидает показательная порка и реальный срок. История получила слишком большую огласку, и ситуация может пойти по тому же сценарию, что и история с Михаилом Ефремовым. Его дело было на слуху, активно освещалось в СМИ и человек получил достаточно весомое наказание.
Уголовные дела по уклонению от уплаты налогов возбуждены в отношении еще двух топовых инфоблогеров — Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной.
Но оказывается, у них есть шанс избежать преследования.
- В отношении тех, кто впервые совершил такое преступление, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если лицо добровольно оплатит задолженность, штраф и пени, - пояснил Гатин.
Еще один вариант облегчения участи — снижение инкриминируемой суммы.
- Могут провести налоговую реконструкцию, - продолжает юрист. - Когда налоговая начисляет суммы задолженности, она пересчитывает, каким был бы налог не по упрощенной системе, которой неправомерно пользовался предприниматель, а по общей системе. Но общая система подразумевает, что должны учитываться и все расходы. Например, блогеры покупали автомобили, видеокамеры, арендовали видеостудии, вертолеты, организовывали турпоездки для того, чтобы снимать клипы и продвигать свой бизнес. Все это должно учитываться. И налогооблагаемой базой является не просто доход, а разность между доходом и расходом. Так что можно побороться и уменьшить сумму.
По мнению юриста, шансы есть.
- В ресторанном бизнесе например, при такой методике пересчета нам удавалось уменьшить базу для начисления налога в два раза, - сказал Гатин. - А бывало, что ничего не получалось, потому что у людей не было расходных документов, чтобы подтвердить свои расходы. Так что все зависит от того, насколько аккуратно они вели бухгалтерию.
Такой метод позволит не только сэкономить деньги, но и избежать наказания.
- С помощью налоговой реконструкции можно перейти из разряда «особо крупный размер» в просто «крупный размер», - продолжил юрист. - Это очень важно, потому что у каждого преступления есть срок давности. За уклонение в крупном размере это два года. А если обвинения относятся к 2019-21 годам, как пишет Следственный комитет, то думаю, адвокаты попытаются использовать такую возможность. Хотя в ситуации с Блиновской, мне кажется, это будет непросто, слишком крупная сумма.
Блогеры часто ведут бизнес как индивидуальные предприниматели (ИП) по упрощенной системе. У нее два вида. Доход минус расход, и с разницы платишь налог 15%, либо платишь 6%, но со всей выручки. Обычно выбирают второй способ. Но упрощенка имеет свои ограничения — в те годы, за которые Блиновскую привлекают к ответственности, это было 150 млн руб. в год.
- Когда предприниматель выходит на эту сумму, он перераспределяет выручку на доверенного человека, - объясняет механику Алексей Гатин. - Чтобы оставаться в упрощенке. Такая схема называется дроблением бизнеса. Когда видно, что единственная цель такого приема — уход от налогов, то налоговая доначисляет налог, как если было бы не по упрощенке, а по общей системе. И уже получается не 6%, а 33%.
Дробление бизнеса — это частая практика, к которой прибегают и в других видах бизнеса.
- Салоны красоты, автосервисы, ресторанный бизнес — там часто встречаются акты налоговых проверок о доначислении налогов, - пояснил Гатин.
Выявляются такие махинации довольно просто.
- Вот работает ИП, и в середине года оно уже подошло к предельной сумме для упрощенной системы, - обрисовывает картину юрист. - И он понимает, что если примет еще контракт, то слетает с упрощенки. Что делать? Завести контракт на мужа, и прекратить до конца года работу по этому направлению. Но налоговая же видит, что полгода продавал человек свой продукт и вдруг стоп. Это самый глупый момент. Налоговая анализирует крупных игроков по соцсетям, видит яхты, «Бентли» и так далее, они же в этих блогах активно показывают свой растущий уровень благносостояния, им это нужно для развития бизнеса. Но тем самым они себя выдают. Это же все белыми нитками шито.
Можно действовать хитрее — с самого начала создать, например, пять ИП и по кругу равномерно принимать платежи. Или разделить по целям и задачам. Например, программы для мам, для одиноких, для мужчин.
- Само по себе дробление бизнеса не запрещено законом, но оно должно быть обосновано, - говорит юрист. - Например, у вас автосервис и ногтевая студия. Или рестораны — японский и итальянский, тут можно побороться. А в инфобизнесе обосновать дробление сложно: одно и то же медийное лицо, на котором все сосредоточено.
Блиновскую подозревают в двух уголовных статьях. Уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) - это лишение свободы до 3 лет. А также в отмывании денег, нажитых преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.