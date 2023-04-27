Блогеру Елене Блиновской выдвинули обвинение в неуплате 918 млн рублей налогов

Елена Блиновская Фото: Иван МАКЕЕВ

Задержанной за неуплату 918 миллионов рублей налогов блогерше Елене Блиновской предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Согласно данным СК, в отношении Блиновской расследуется уголовное дело.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)».

На данный момент фигурантка уголовного дела задержана. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании блогеру меры пресечения. При этом следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, продолжаются.

Напомним, Елена Блиновская была задержана при попытке побега из страны. Ее удалось задержать на границе Российской Федерации с Белоруссией на арендованном автомобиле, а при задержании у нее нашли авиабилеты в другое государство. Предварительно, она хотела запутать следствие, купив билеты на эту же дату с вылетом и Домодедово.

Блогерша подозревается и в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Для реализации такой схемы она «раздробила» свой бизнес и намеренно существенно занижала сведения о доходах. Такая внушительная сумма неуплаченных налогов сформировалась за 2 года - с 2019 по 2021 год.